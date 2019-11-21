Обсяг контрабанди в Україні сягає 10 мільярдів доларів, – експерт

Політика Державної податкової служби в адмініструванні податку на додану вартість призвела до виникнення чорного ринку торгівлі імпортним ПДВ. Про це заявив доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін.

Щорічні обсяги контрабанди в Україні становлять не менше ніж 10 мільярдів доларів, написав доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін на своїй сторінці у фейсбуці. На думку експерта з оподаткування, в Україні немає боротьби з контрабандним товаропотоком.



"Підраховуючи обсяги контрабанди, різні експерти виходять на різні цифри. Але всі вони сходяться на тому, що на рік це – не менше 10 мільярдів доларів. Зауважу, що, за офіційними даними, доходи бюджету від митних зборів у 2018 році склали 27 мільярдів гривень – 3% доходів держбюджету. Із загальних 295,4 мільярда ПДВ, які надійшли у 2018 році, 79% сформовано коштом митного ПДВ. У цілому за 2018 рік разом із митними платежами та імпортним акцизом митниця забезпечила 40,2% всіх доходів бюджету. Тепер уявімо на секунду, що із 250 – 300 мільярдів гривень контрабандного товаропотоку були б сплачені всі платежі в держбюджет. Це ще близько 100 мільярдів. До снаги задуматися про відмову від кредитів МВФ", – пояснив він.



Гмирін зазначив, що через неправильну політику Державної податкової служби в адмініструванні ПДВ до держбюджету України потрапляє тільки половина із 233 мільярдів гривень.



"Недолуга політика ДПС в адмініструванні ПДВ, штучні перепони для підприємств, що відшкодовують податок, недієздатність податківців у боротьбі з рухом схемного податкового кредиту призвели до створення величезного чорного ринку торгівлі імпортним ПДВ. Суть схеми проста: підприємство-імпортер розмитнює товар і продає його за готівку, документально ж вивантаження товару проходить на так звану скрутку, на якій проходить підміна номенклатури, а далі продаж "потрібних товарів" документально оформляється на підприємства реального сектору, які зменшують свої власні зобов'язання зі сплати ПДВ. Коли ця схема поєднується із "сірими" схемами імпорту (підміна номенклатури, маніпулювання з вагою), ефект виходить кумулятивний", – додав експерт.

Гмирін у блозі на "Обозревателе" зазначав, що чинна ДПС не зацікавлена у створенні якісного та безкоштовного програмного забезпечення для реєстраторів розрахункових операцій, а за "чийсь бізнес" із продажу та обслуговування програмних РРО сплачуватимуть українські підприємці.



У жовтні набули чинності закони № 128-IX і № 129-ІХ, які передбачають обов'язкове використання касових апаратів фізособами-підприємцями, введення електронного чека та кешбек.



У ДПС зазначили, що забезпечать безкоштовне повнофункціональне програмне рішення, яке будь-який продавець зможе завантажити із сайту податкового органу і встановити на свій гаджет, перетворивши його в такий спосіб на касовий апарат.