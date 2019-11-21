22:09
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Обсяг контрабанди в Україні сягає 10 мільярдів доларів, – експерт

      73 Читать новость на русском
      Доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС Андрій Гмирін / Фейсбук Андрія Гмиріна

      Політика Державної податкової служби в адмініструванні податку на додану вартість призвела до виникнення чорного ринку торгівлі імпортним ПДВ. Про це заявив доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін.

      Щорічні обсяги контрабанди в Україні становлять не менше ніж 10 мільярдів доларів, написав доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін на своїй сторінці у фейсбуці. На думку експерта з оподаткування, в Україні немає боротьби з контрабандним товаропотоком.

      "Підраховуючи обсяги контрабанди, різні експерти виходять на різні цифри. Але всі вони сходяться на тому, що на рік це – не менше 10 мільярдів доларів. Зауважу, що, за офіційними даними, доходи бюджету від митних зборів у 2018 році склали 27 мільярдів гривень – 3% доходів держбюджету. Із загальних 295,4 мільярда ПДВ, які надійшли у 2018 році, 79% сформовано коштом митного ПДВ. У цілому за 2018 рік разом із митними платежами та імпортним акцизом митниця забезпечила 40,2% всіх доходів бюджету. Тепер уявімо на секунду, що із 250 – 300 мільярдів гривень контрабандного товаропотоку були б сплачені всі платежі в держбюджет. Це ще близько 100 мільярдів. До снаги задуматися про відмову від кредитів МВФ", – пояснив він.

      Гмирін зазначив, що через неправильну політику Державної податкової служби в адмініструванні ПДВ до держбюджету України потрапляє тільки половина із 233 мільярдів гривень.

      "Недолуга політика ДПС в адмініструванні ПДВ, штучні перепони для підприємств, що відшкодовують податок, недієздатність податківців у боротьбі з рухом схемного податкового кредиту призвели до створення величезного чорного ринку торгівлі імпортним ПДВ. Суть схеми проста: підприємство-імпортер розмитнює товар і продає його за готівку, документально ж вивантаження товару проходить на так звану скрутку, на якій проходить підміна номенклатури, а далі продаж "потрібних товарів" документально оформляється на підприємства реального сектору, які зменшують свої власні зобов'язання зі сплати ПДВ. Коли ця схема поєднується із "сірими" схемами імпорту (підміна номенклатури, маніпулювання з вагою), ефект виходить кумулятивний", – додав експерт.

      Гмирін у блозі на "Обозревателе" зазначав, що чинна ДПС не зацікавлена у створенні якісного та безкоштовного програмного забезпечення для реєстраторів розрахункових операцій, а за "чийсь бізнес" із продажу та обслуговування програмних РРО сплачуватимуть українські підприємці.

      У жовтні набули чинності закони № 128-IX і № 129-ІХ, які передбачають обов'язкове використання касових апаратів фізособами-підприємцями, введення електронного чека та кешбек.

      У ДПС зазначили, що забезпечать безкоштовне повнофункціональне програмне рішення, яке будь-який продавець зможе завантажити із сайту податкового органу і встановити на свій гаджет, перетворивши його в такий спосіб на касовий апарат.

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      13243
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Контрабанда Державна фіскальна служба Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка
      сьогодні , 21:57 Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко 56
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 18:46 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 2068
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      499
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1912
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 2210
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук