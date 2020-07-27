НАБУ проверяет депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Суто Мамояна за занижение суммы декларации на 8,5 миллиардов гривен.

НАБУ начало расследование против Мамояна в производстве по статье о ложном декларировании, сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

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Что обесценил депутат?

2 авто Toyota Land Cruiser 200.

2 квартиры в комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров.

Что не так с данными в декларации?

Мамоян указал, что стоимость автомобиля Toyota Land Cruiser составляет 20 тысяч гривен. Однако в Украине цена таких авто стартует от 62 тысяч долларов. Мамоян утверждает, что купил их на авторынке "битыми".

Цена квартир в декларации — по 500 тысяч гривен каждая, однако, эксперты по продаже недвижимости уверяют, рыночная стоимость квадратного метра в жилом комплексе "Заречный" начинается от 1,2 тысячи долларов. То есть квартиры стоят около 150 тысяч долларов или 4 миллиона гривен каждая. В декларации указано, что в прошлом году Мамоян получил 1 миллион гривен в подарок, именно тогда он стал собственником квартир. Вероятно, они и являются этим подарком.

Что еще задекларировал Мамоян?

Суто Мамоян указал в декларации еще одну квартиру, площадью 104 квадратных метра, и авто MERCEDES-BENZ. Стоимость машины составляет 3,9 миллиона гривен.

Нардеп имеет 2,3 миллиона долларов, 340 тысяч евро, 2,6 миллиона гривен наличности.

В Верховной Раде Мамоян получил 155 тысяч гривен заработной платы за 2019 год, зарплата на ООО "Мяспром" составила 30 тысяч гривен за год.