НАБУ перевіряє депутата "Опозиційної платформи — За життя" Суто Мамояна через заниження суми декларації на 8,5 мільярдів гривень.

НАБУ почало розслідування проти Мамояна у провадженні за статтею про неправдиве декларування, повідомляє Рада громадського контролю НАБУ.

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Що знецінив депутат?

2 авто Toyota Land Cruiser 200.

2 квартири у комплексі "Зарічний" площею 124 та 125 квадратних метрів.

Що не так з даними у декларації?

Мамоян вказав, що вартість автомобіля Toyota Land Cruiser становить 20 тисяч гривень. Однак в Україні ціна таких авто стартує від 62 тисячі доларів. Мамоян стверджує, що купив їх на авторинку "битими".

Ціна квартир у декларації — по 500 тисяч гривень кожна, однак, експерти з продажу нерухомості запевняють, ринкова вартість метра квадратного у житловому комплексі "Зарічний" починається від 1,2 тисячі доларів. Тобто квартири коштують близько 150 тисяч доларів або 4 мільйони гривень кожна. У декларації вказано, що минулого року Мамоян отримав 1 мільйон гривень у подарунок, саме тоді він став власником квартир. Ймовірно, вони і є цим подарунком.

Що ще задекларував Мамоян?

Суто Мамоян вказав у декларації ще одну квартиру, площею 104 квадратних метрів, та авто MERCEDES-BENZ. Вартість машини становить 3,9 мільйонів гривень.

Нардеп має 2,3 мільйони доларів, 340 тисяч євро, 2,6 мільйонів гривень готівки.

У Верховній Раді Мамоян отримав 155 тисяч гривень заробітньої плати за 2019 рік, зарплата на ТОВ "М’яспром" склала 30 тисяч гривень за рік.