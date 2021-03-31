Петр Порошенко пообещал вернуться на Банковую через год, но прошло уже 2. Президентские совещания окончательно заменились фракционными заседаниями на Лаврской – в штабе партии пятого президента.

Специалисты отметили, что многочисленные допросы и суды дали Порошенко повод не исчезать с информационного поля и мобилизовать своих сторонников. Оппоненты же щедро "посыпают" черным пиаром, якобы он – едва ли не главный организатор недавнего погрома во время митинга на Банковой.

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Эксперты неохотно в это верят. Большинство участников, активной молодежи, с Порошенко не то что не связаны, а даже выходили против него еще при его каденции.

Какова ситуация с рейтингом Порошенко и его партии

Несмотря на все попытки поднять свою популярность, у Порошенко держится будто сверхвысокий антирейтинг и вроде бы стабильный рейтинг его партии до 15%.

"Динамика негативная для Петра Порошенко. С конца 2018 года его антирейтинг зашкаливал – примерно 80% недоверия и хоть сейчас мы видим снижение уровня недоверия к Порошенко, но оно является незначительным", – сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По убеждению экспертов, на Лаврской хорошо поработали над "цементированием" электорального ядра, но не над его расширением. 2 года в оппозиции Порошенко неустанно играет в ту же стратегию, за которую однажды уже поплатился поражением.

Он делал из себя мессию или как часто говорят – седовласый гетман. Тогда общество требовало, нужен был сильный лидер и принципиально новый политик,

– считает политтехнолог Богдан Тищенко.

Он добавил, что хотя Порошенко не был новым политиком, он этот образ получил, попал в модель позиционирования и ограничил себя.

Что происходит с рейтингом Петра Порошенко: смотрите видео

Какими могли бы быть сценарии возвращения Порошенко

Армия, вера и язык – крайности, по словам экспертов, актуальные в 2014 году, но на фоне приватизированной властной вертикали и коррупционных скандалов, в которых фигурирует сам Порошенко или его близкое окружение, удачный лозунг восприняли разочарованно и скептически, и на выборах, и сейчас.

Другим сценарием возвращения мог бы стать Майдан – украинская движущая сила, но здесь снова включается антирейтинг: маловероятная поддержка от проукраинского сообщества – активистской и ветеранской.

Если встанет вопрос "за или против", то, скорее всего, они поднимутся против Порошенко, не простили,

– сказал политолог Олег Саакян.

По такому сценарию, движение возглавит очередное новое лицо и здесь – другая слабость Порошенко и его политсилы – неоднозначные результаты в регионах.

В горсоветах Киева и Львова есть вроде бы хорошие результаты, что не скажешь о других. Все из-за отсутствия местных лидеров, которых заслоняет собой сам Порошенко. С этим связывают и то, что кандидатуру Маруси Зверобой сняли с довыборов в парламент из-за сверхнизкого рейтинга.

"Общенациональные рейтинги – это средняя температура по квартире, а когда доходит дело даже для ядерного региона, то где сконцентрирован избиратель "ЕС" – они проигрывают", – отметил Олег Саакян.

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Даже по прогнозу, если убрать его главного конкурента, действующего президента Владимира Зеленского, гарантии триумфального возвращения Порошенко на Банковую уже седьмым главой государства – ни одной.