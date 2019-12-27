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      Обещали сломать хребет: "активисты" угрожают работникам горсовета Львова

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      Псевдоактивисты, известные участием в земельных аферах, штурмами здания местной власти Львова и нападениями на работников мэрии, прибегают к новым методам. Теперь они угрожают журналистам, пишущим о деятельности членов этих группировок и дежурят под домом городского головы Андрея Садового.

      Протесты возле дома Садового

      Второй раз за неделю рабочий день активистов начинается под домом городского головы Львова. Участники организации "Объединение добровольцев" ожидают, пока Андрей Садовый пойдет на работу.

      К слову: Профессиональные "митингующие": где засветились "титушки Корчинского"

      "А они наверняка не думали, что я выйду, а я вышел. Я вообще общаюсь с людьми. Если у кто-то ко мне есть какие-то вопросы – приходите и будем говорить. Но конструктивный разговор случается тогда, когда встреча запланирована. А не когда тебя хватают среди дороги или приходят перед 8 часами утра", – пояснил Садовый.

      протести садовий
      Протесты возле дома Садового

      "Мы сегодня пришли в который раз требовать от мэра извинения за публикацию на сайте его жены, потому что бойцы нашей организации размещены с надписью "Галицкие титушки". Поэтому мы будем приходить постоянно до тех пор, пока не получим извинения", – руководитель ОО "Объединение добровольцев" Елена Живко.


      Елена Живко

      Речь идет о материалах на сайте Zaxid.net, среди которых "Львовские "титушки" – кто они?" и спецпроект "Идентификация титушок". В нем журналисты пытаются установить, кто принимал участие в заказном митинге под Высшим антикоррупционным судом 27 ноября. После этой публикации начались угрозы.

      Полностью статью "Львовские "титушки" – кто они?" – читайте по ссылке

      "Из проверенных источников начали передавать информацию, что следят за местом моего проживания, ежедневными маршрутами перемещения, знают, где дети учатся тому подобное. И говорили, что "ему не долго осталось. Это уже не завуалированные угрозы" – вспомнил журналист Zaxid.net Андрей Дрозда.

      Вместе с объединением добровольцев к дому Садового приходят и члены так называемого "Союза участников АТО" – группировки, которую связывают с Игорем Кривецким – бизнесменом и экс-нардепом от "Свободы". Эта группа имеет длительную историю нападений на городской совет.

      Ігорем Кривецький
      Игорь Кривецкий

      Нападения на горсовет Львова

      К примеру, 12 декабря члены обоих группировок выломали двери и ворвались на сессию горсовета. Требовали от депутатов удалить все опубликованные о них материалы на сайте Zaxid.net. Во время штурма работнику горсовета Евгению Бойко пообещали переломать хребет.

      бойко
      Евгений Бойко

      "Фактически имеем выломанные двери, выбитые окна, угрозы при правоохранительных органах людям, которые обеспечивали порядок и, непосредственно, я там был", – сказал директор департамента Администрация городского головы Евгений Бойко.

      Евгений Бойко уже не первый раз становится жертвой псевдоактивистов. По каждому из случаев направлено десятки писем в органы местного и всеукраинского уровня. Полиция пока не комментирует ход расследования.

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      26 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты Андрей Садовой Новости Львова
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