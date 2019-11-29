Профессиональные "митингующие": где засветились "титушки Корчинского"

Радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского оказались профессиональными "митингующими". За последние полтора года они "засветились" на ряде пикетов и даже нападали на журналистов и общественных активистов. Последнее их шоу – митинг под судом, который избирал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Где еще "светились" "титушки Корчинского" – читайте дальше.

"Митинг" под судом над Садовым

Перед зданием Антикоррупционного суда, где 27 ноября выбирали меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, собрались несколько десятков "протестующих", многие скрывали лицо. Один из парней раздавал "протестующим" плакаты с надписями "Афера века" и "Вора в тюрьму".

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Журналисты 24 канала пытались с ними пообщаться, но не услышали никакой конкретики. "Митингующие" пришли с различными проблемами, которые вообще не имели отношения к делу Садового. Так, кто-то жаловался на застройки во Львове, другие – на цены на коммуналку и гречку в Киеве, а также – на сотрудничество украинских политиков с российскими олигархами.

"Митингующие" оказались политическими наемниками. Молодые люди, довольно часто с криминальным прошлым, выдают себя за общественных активистов и за деньги устраивают провокации, участвуют в политических акциях, массовых стычках и купленных акциях протеста.

Смотрите видео с "митинга" под судом по делу Садового:

Участники "митинга" под судом по делу Садового – члены различных группировок, которые скрываются за названиями общественных организаций. "Украинский союз участников АТО", "Национальный корпус", "Развитие Общины", "Рабов в рай не пускают", "Сокол" и другие. Суд по делу мэра Львова не смог пропустить и самый известный львовский псевдоактивист, бывший регионал Иван Спринский.

Журналисты заметили, что еще одним из "протестующих" был Ростислав Федорко – член "Братства". Его объявляли в розыск за нападение на председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.



Федорко из партии "Братство" на митинге против Садового / Кадр из видео 24 канала

Кстати, саму партию "Братство" с самого начала ее регистрации в 2004 году связывают с пророссийским политиком, кумом российского президента Виктором Медведчуком. Можно предположить, что последний разозлился, когда узнал о предложении Садового обменять Медведчука на украинских заложников Кремля.

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Проплаченный митинг "за" Садового?

В день суда над Садовым на телеканале НТА обнародовали снятое накануне видео. Якобы сторонники мэра Львова едут в Киев на митинг. Но выданные за сторонников Садового проплаченные активисты на самом деле оказались его оппонентами, которые ехали на столичную акцию выступать против чиновника за 1000 гривен.

Так, на видео слышен разговор нескольких мужчин. Один из них ищет автобус, на котором участников митинга должны завезти в Киев. Когда мужчину спрашивают, идет ли речь об акции против Садового, он сначала говорит, что за Садового, но после уточняющего вопроса исправляется и говорит, что "как скажут, так и будет".

Смотрите видео разговора проплаченных "активистов":

Вернемся к Ростиславу Федорко: что о нем известно

Ростислав Федорко – 24-летний уроженец Ивано-Франковска, член "Братства" Корчинского. Неоднократно попадал в различные скандалы, в частности, во время акций протеста. При этом Федорко участвует в столь различных

митингах, что, кажется, ему вообще не принципиально, против кого или чего протестовать.

А еще Федорко был активным участником предвыборной кампании нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Ильи Кивы на предыдущих парламентских выборах – однопартийца Медведчука.



Федорко на одном из "митингов" / Кадр из видео

Нападение Федорко на Шабунина

Так, в июле 2018 года во время акции против главы САП Назара Холодницкого Федорко участвовал в антимитинге. Там он облил зеленкой голову ЦПК Виталия Шабунина. После этого Федорко объявили в розыск, но это не мешало ему свободно разгуливать по Киеву. По меньшей мере, так утверждает ЦПК.



Облитый зеленкой Шабунин / Фото 24 канала

Позже Федорко заметили на акции против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, "героя" протестов обвиняют в нападении на ЛГБТ-прайд в Харькове. После последнего дела в сентябре харьковский суд даже взял Федорко под стражу на 2 месяца. Выйдя на свободу, он снова взялся за любимое дело – протестовать.

Блокировка ZIK

В марте 2018 года представители "Братства" Дмитрия Корчинского пикетировали киевский офис телеканала ZIK, парализовав его работу. Сам Корчинский открыто заявлял о готовности "уничтожить канал". Заметим, что это происходило еще до покупки телеканала ZIK нардепом Тарасом Козаком – соратником кума российского президента Виктора Медведчука.



Сообщение Корчинского с призывом к уничтожению телеканала ZIK

Федорко в образе монаха

Федорко также представлял из себя монаха УПЦ МП во время крестного хода. Так, в 2018 году он в монашеском одеянии дал интервью представителям "Братства", в котором рассказал, что выступает против украинского языка и не признает аннексию Крыма. Федорко совершал провокации, поэтому его задержали, но быстро отпустили.

В то же время Федорко в своем фейсбуке в тот период агитировал за Томос, называл боксера Александра Усика "лицемерной курвой" и делился всеми эфирами Корчинского. Кстати, Корчинский персонально угрожал Усику за готовность последнего встать на защиту монахов УПЦ МП, если ПЦУ будет выгонять их из храмов.



Федорко в образе монаха / Кадр из видео (сама видеозапись удалена из сети)

Нападения на журналистов NewsOne и Шария

Скандально известный пророссийский блогер Анатолий Шарий рассказал о нападениях на его журналистов и лиц с "группы Корчинского". В частности, видеоблоггер записал ролик, на котором указал как на нападающего именно Федорко, не называя при этом его имени.

Это группа Корчинского. И тот, кто изображал монаха, входит в эту группу Корчинского. Группа Корчинского – это до десятка человек. Если надо, они привлекают каких-то, вероятно, своих друзей, которые действуют исключительно за деньги и не отличаются переборчивостью,

– рассказал Шарий.

О нападениях Федорко в 2018 году писала и жена Шария Ольга. В частности, по ее данным, Федорко плюнул в лицо журналисту телеканала NewsOne Богдану Аминову. Инцидент произошел, когда Аминов вел репортаж с митинга противников марша в защиту прав трансгендерных людей.

По словам Ольги Шарий, после плевка в журналиста NewsOne, Федорко "побежал за нашей девочкой, пока она не остановила машину полицейских".

Как видим, Федорко совершенно не важно, против кого или чего протестовать, лишь бы платили.



Сообщение Ольги Шарий о нападении Федорко на журналистку канала NewsOne



Журналист Аминов, в лицо которого плюнул Федорко / Кадр из видео

Что известно о партии "Братство"?

Со времени основания партии "Братство" в 2004 году ее связывают с именем Медведчука и его тогдашней партии СДПУ(о). Так, в "темниках Медведчука", разосланных в марте 2004 года, давались наставления подробно освещать в СМИ акцию "Братства" и пространно подавать комментарии Леонида Кучмы и Виктора Януковича, но игнорировать оппозиционные выступления и не показывать флагов с надписями "ТАК Ющенко".



В марте 2004 года члены "Братства" облили клеем и водой финансиста и филантропа Джорджа Сороса, выкрикивая: "Сорос, вон из Украины, у тебя ничего не получится".



Перед президентскими выборами 2004 года "Братство" использовалось для дискредитации "оранжевой" оппозиции.



После Оранжевой революции "Братство" Корчинского объединилось с идеологически противоположной Прогрессивно-социалистической партией Наталии Витренко и выступало против движения власти в НАТО и сближения с США и ЕС.