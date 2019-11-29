Професійні "мітингувальники": де засвітились "тітушки Корчинського"

Радикали з партії "Братство" Дмитра Корчинського виявились професійними "мітингувальниками". За останні півтора року вони "засвітились" на низці пікетів та навіть нападали на журналістів і громадських активістів. Останнє їхнє шоу – мітинг під судом, який обирав запобіжний захід міському голові Львова Андрієві Садовому. Де ще "світились" "тітушки Корчинського" – читайте далі.

"Мітинг" під судом над Садовим

Перед будівлею Антикорупційного суду, де 27 листопада обирали запобіжний захід міському голові Львова Андрієві Садовому, зібрались кілька десятків "протестувальників", багато хто приховував обличчя. Один з молодиків роздавав "протестувальникам" плакати з написами "Афера століття" і "Злодія за ґрати".

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Журналісти 24 каналу намагалися з ними поспілкуватися, однак не почули жодної конкретики. "Мітингувальники" прийшли з різними проблемами, які взагалі не мали стосунку до справи Садового. Так, хтось скаржився на забудови у Львові, хтось – на ціни на комуналку і гречку у Києві, а також – співпрацю українських політиків із російськими олігархами.

"Мітингувальники" виявилися політичними найманцями. Молодики, доволі часто з кримінальним минулим, видають себе за громадських активістів і за гроші влаштовують провокації, беруть участь у політичних акціях, масових сутичках та куплених акціях протесту.

Дивіться відео з "мітингу" під судом у справі Садового:

Учасники "мітингу" під судом у справі Садового – члени різних угруповань, які ховаються за назвами громадських організацій. "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус", "Розвиток Громади", "Рабів до раю не впускають", "Сокіл" та інші. Суд у справі мера Львова не зміг пропустити і найвідоміший львівський псевдоактивіст, колишній регіонал Іван Спринський.

Журналісти помітили, що ще одним із "протестувальників" був Ростислав Федорко – член "Братства". Його оголошували у розшук через напад на голову громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.



Федорко з партії "Братство" на мітингу проти Садового / Кадр з відео 24 каналу

До речі, саму партію "Братство" від самого початку її реєстрації у 2004 році пов’язують з проросійським політиком, кумом російського президента Віктором Медведчуком. Можна припустити, як останній розлютився, коли дізнався про пропозицію Садового обміняти Медведчука на українських заручників Кремля.

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Проплачений мітинг "за" Садового?

У день суду над Садовим на телеканалі НТА оприлюднили зняте напередодні відео. Нібито прихильники мера Львова їдуть до Києва на мітинг. Але, видані за прихильників Садового проплачені активісти насправді виявились його опонентами, які їхали на столичну акцію виступати проти посадовця за 1000 гривень.

Так, на відео чути розмову кількох чоловіків. Один із них шукає автобус, яким учасників мітингу мають завезти у Київ. Коли чоловіка перепитують, чи йдеться про акцію проти Садового, він спершу каже, що за Садового, але після уточнювального питання виправляється і каже, що "як скажуть, так і буде".

Дивіться відео розмови проплачених "активістів":

Повернімось до Ростислава Федорка: що про ного відомо

Ростислав Федорко – 24-річний уродженець Івано-Франківська, член "Братства" Корчинського. Неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема, під час акцій протесту. При цьому Федорко бере участь у настільки різноманітних мітингах, що, здається, йому взагалі не принципово, проти кого чи чого протестувати.

А ще Федорко був активним учасником передвиборчої кампанії нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви на попередніх парламентських виборах – однопартійця Медведчука.



Федорко на одному з "мітингів" / Кадр з відео

Напад Федорка на Шабуніна

Так, у липні 2018 року під час акції проти очільника САП Назара Холодницького Федорко брав участь в антимітингу. Там він облив зеленкою голову ЦПК Віталія Шабуніна. Після цього Федорка оголосили у розшук, але це не заважало йому вільно розгулювати Києвом. Щонайменше, так стверджує ЦПК.



Облитий зеленкою Шабунін / Фото 24 каналу

Згодом Федорка помітили на акції проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, "героя" протестів звинувачують у нападі на ЛГБТ-прайд у Харкові. Після останньої справи у вересні харківський суд навіть взяв Федорка під варту на 2 місяці. Вийшовши на волю, той знову взявся за улюблену справу – протестувати.

Блокування ZIK

У березні 2018 року представники "Братства" Дмитра Корчинського пікетували київський офіс телеканалу ZIK, паралізувавши його роботу. Сам Корчинський відкрито заявляв про готовність "знищити канал". Зауважимо, що це відбувалося ще до покупки телеканалу ZIK нардепом Тарасом Козаком – соратником кума російського президента Віктора Медведчука.

Допис Корчинського з закликом до знищення телеканалу ZIK

Федорко в образі ченця

Федорко також вдавав із себе ченця УПЦ МП під час хресної ходи. Так, у 2018 році він у чернечому одязі дав інтерв’ю представникам "Братства", в якому розповів, що виступає проти української мови та не визнає анексію Криму. Федорко вчиняв провокації, тож його затримали, але швидко відпустили.

Водночас Федорко у своєму фейсбуці в той період агітував за Томос, називав боксера Олександра Усика "лицемірною курвою" і ділився всіма ефірами Корчинського. До речі, Корчинський персонально погрожував Усику за готовність останнього стати на захист ченців УПЦ МП, якщо ПЦУ виганятиме їх із храмів.



Федорко в образі ченця / Кадр з відео (сам відеозапис видалений з мережі)

Напади на журналістів NewsOne та Шарія

Скандально відомий проросійський блогер Анатолій Шарій розповів про напади на його журналістів особами із "групи Корчинського". Зокрема, відеоблогер записав ролик, на якому вказав як на нападника саме Федорка, не називаючи при цьому його імені.

Це група Корчинського. І той, хто зображував монаха, входить до цієї групи Корчинського. Група Корчинського – це до десятка людей. Якщо треба, вони залучають якихось, ймовірно, своїх друзів, які діють виключно за гроші і не відрізняються перебірливістю,

– розповів Шарій.

Про напади Федорка у 2018 році писала і дружина Шарія Ольга. Зокрема, за її даними, Федорко плюнув в обличчя журналістові телеканалу NewsOne Богданові Амінову. Інцидент стався, коли Амінов вів репортаж з мітингу противників маршу на захист прав трансгендерних людей.

За словами Ольги Шарій, після плювка в журналіста NewsOne, Федорко "побіг за нашою дівчинкою, поки вона не зупинила машину поліцейських".

Як бачимо, Федоркові абсолютно не принципово, проти кого чи чого протестувати, лише б платили.



Допис Ольги Шарій про напад Федорка на журналіста каналу NewsOne



Журналіст Амінов, в обличчя якого плюнув Федорко / Кадр з відео

Що відомо про партію "Братство"? З часу заснування партії "Братство" у 2004 році її пов'язують з іменем Медведчука та його тодішньою партією СДПУ(о). Так, у "темниках Медведчука", розісланих у березні 2004 року, давалися настанови детально висвітлювати у ЗМІ акцію "Братства" і розлого подавати коментарі Леоніда Кучми та Віктора Януковича, але ігнорувати опозиційні виступи і не показувати прапорів з написами "ТАК Ющенко".



У березні 2004 року члени "Братства" облили клеєм та водою фінансиста й філантропа Джорджа Сороса, вигукуючи: "Соросе, геть з України, у тебе нічого не вийде".



Перед президентськими виборами 2004 року "Братство" використовувалося для дискредитації "помаранчевої" опозиції.



Після Помаранчевої революції "Братство" Корчинського об'єдналося з ідеологічно протилежною Прогресивно-соціалістичною партією Наталії Вітренко та виступало проти руху влади до НАТО та зближення зі США та ЄС.