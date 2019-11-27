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      Видно вушка Медведчука та Портнова, – Сироїд про справу Садового

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      Ексвіцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, що доказовості справі Андрія Садового бракує. Однак вони надіються на неупередженість Вищого антикорупційного суду.

      Таку думку вона озвучила в коментарі 24 каналу. 

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      "Вже сьогодні видно вушка Медведчука та Портнова. Бо виявляється в той самий день, коли Андрію Івановичу вручали підозру у цьому кримінальному впровадженні, відбувся ще один суд, який зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження проти Садового", – пояснила Сироїд. 

      Нагадаємо, Андрій Садовий 4 грудня 2018 року розмістив у ютубі відеоролик із закликом обміняти Медведчука на українських моряків, яких взяла у полон Росія.

      Що відомо про підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Що каже про підозру сам Садовий

      Мер Львова пояснив, що у повідомленні про підозру йдеться про те, що земля, надана компанії, не належить громаді міста.

      Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

      Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Справа Садового Новини політики Антикорупційний суд Андрій Садовий Віктор Медведчук
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