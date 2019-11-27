Видно ушки Медведчука и Портнова, – Сыроед о деле Садового

Экс-вицеспикер Верховной Рады Оксана Сыроед считает, что доказательств делу Андрея Садового не хватает. Однако они надеются на беспристрастность Высшего антикоррупционного суда.

Такое мнение она озвучила в комментарии 24 канала.

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"Уже сегодня видны ушки Медведчука и Порнова. Потому что оказывается в тот самый день, когда Андрею Ивановичу вручали подозрение в данном уголовном производстве, состоялся еще один суд, который обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство против Садового", – пояснила Сыроед.

Напомним, Андрей Садовой 4 декабря 2018 года разместил в ютубе видеоролик с призывом обменять на украинских моряков, которых взяла в плен Россия.

Что известно о подозрении Садовому

21 ноября САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Обильном под Львовом, который планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продала землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.