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Система повертається назад: стало відомо, хто облив зеленкою Шабуніна

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18 липня активісти влаштували акцію під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Вони вимагали відставки очільника САП Назара Холодницького, який і закрив провадження щодо сина міністра. Однак, під прокуратуру прийшли провокатори, облили Віталія Шабуніна зеленкою. У нього опік очей. За цим всім мирно спостерігала поліція.

Тож представники Центру протидії корупції, не надто сподіваючись на правоохоронців, вирішили дізнатися - хто підіслав провокаторів.

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Під стінами відомства зібралися три табори. Антикорупціонери вимагали відставки Холодницького. Антикорупціонери за фотографіями та відео з акції визначили учасників заворушення. З'ясувалося – це все люди, так чи інакше пов'язані з Арсеном Аваковим.

Вони прийшли вони захищати Холодницького, адже він закрив справу про рюкзаки сина міністра внутрішніх справ Олександра. Хоча сам же і заявляв, доказів про Авакова-молодшого більш ніж достатньо.

У мене було таке враження, що ми повернулися в 2014 рік. Коли у нас був Майдан і Антимайдан. Тому що у нас з однієї сторони стояли активісти. З іншої сторони стояли бабусі та підлітки по 80 гривень, які не могли пояснити, де вони знаходяться,
– сказала членкиня Центру протидії корупції Олександра Устінова

Зеленкою в Шабуніна поцілив Ростислав Федорко, член "Братства" Дмитра Корчинського. А ще він активний учасник передвиборчої кампанії Киви на виборах до Верховної Ради. Поруч з ним був Олексій Середюк. Він командував батальйоном спецпризначення МВС "Свята Марія". Його створили на основі добровольчого формування Дмитра Корчинського, ще одного друга Киви. Зараз Середюк є членом Всеукраїнського союзу ветеранів АТО, який Кива і створив минулого року.

Поліція реагувала мляво, тих, хто кидав зеленку, затримали та невдовзі відпустили, склавши лише адміністративний протокол. Викликати швидку Шабуніну не квапилися, як і зупиняти ще одного провокатора з тортом.

Шабунін Корупція НАБУ САП
Віталій Шабунін

А в натовпі прихильників Киви були працівники поліції охорони. Трьох з них вдалося упізнати, вони працюють у підрозділі "Безпека життя". А Ілля Кива неформально його курує. Навіть приїздив на відкриття підрозділів в Одесі та Бучі.

Ще один персонаж – Руслан Качмала. Він очолює благодійний фонд "Одін" і пов'язаний з однойменним батальйоном. Членів якого у 2015 році затримали за незаконне зберігання зброї в Маріуполі. Качмалу вигнали з "Правого сектору" та "Азова". Мовляв, занадто зблизився з кримінальним світом і завів зв'язки з МВС.

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Неподалік поля бою тортами під Спеціалізованою прокуратурою пили каву ймовірні куратори так званих активістів – Микола Коханівський та Руслан Журило. Журило – керівник "Об’єднаної гірничо-хімічної корпорації" і менеджер екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка. Фігурує у справі НАБУ про завдання державі збитків на 300 мільйонів. А Коханівський керує добровольчим батальйоном ОУН і разом з його бійцями захищав Журила на судах.

Аваков зараз кидає всі сили та провокаторів, колишніх військових на те, щоб захистити Холодницького від активістів, від звільнення,
– доповнила Устінова.

Антикорупціонери кажуть, судитимуться до кінця. Спочатку в українських, а за потреби й європейських судах. Утім такі акції показують, що система повертається назад.

Теги: Новини України Фотоновини Віталій Шабунін НАБУ САП Назар Холодницький Арсен Аваков
Джерело: 24 канал
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