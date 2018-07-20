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Яких "цікавих" осіб було помічено під час акції біля САП

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"Цікавих" осіб було помічено під час акції біля САП
"Цікавих" осіб було помічено під час акції біля САП / 24 канал

Біля САП Ілля Ківа у супроводі групи підтримки і тітушек скаржився на погану роботу НАБУ. Так само, як і жінки похилого віку, яким, як зафіксували активісти, заплати по 80 гривень за участь у акції.

Про це у своєму блозі "Політична кухня" розповіла Христина Бердинських.

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Вона нагадала, що під час акції невідомі провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна, голову правління Центру протидії корупції і закидали його тортами Roshen.

"До речі, на акції був і псевдожурналіст Всеволод Філімоненко, який звинувачує Шабуніна у побитті. Провокація за участі Філімоненка сталася рік тому, зараз йде судовий розгляд справи. Неподалік від антикорупційної прокуратури, активісти помітили Миколу Коханівського, керівника добровольчого руху ОУН у компанії співрозмовника", – розповіла журналістка.

За її словами, саме постать співрозмовника викликає найбільше здивування. Коханівський розмовляв з Русланом Журилом. Це гендиректор Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, який проходить по іншій гучній справі, яку розслідує НАБУ – корупційних зловживань Миколи Мартиненка, колишнього депутата від Народного фронту. Журило встиг вже побувати у СІЗО і вийти на волю. До речі, на його захист в суд приходив Коханівський, а заставу вносив нардеп Микола Княжицький, теж "фронтовик".

Руслан Журило
Руслан Журило

Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" Христини Бердинських

 

Теги: Новини України Відеоблоги НАБУ САП Віталій Шабунін
Джерело: 24 канал
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