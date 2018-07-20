Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми

17 липня біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проходила акція, яку організовував Центр протидії корупції. Громадські активісти висловлювали незадоволення роботою керівника САП Назара Холодницького.

І йшлося навіть не про записи розмов з ним, які кілька місяців тому оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Їх зараз вивчає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія.

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Обурення активістів викликало те, що САП нещодавно закрила одну дуже гучну кримінальну справу, більш відому як "рюкзаки Авакова". Нагадаю, що у листопаді 2017 року після обшуків затримали сина очільника МВС Олександра Авакова і колишнього замміністра МВС Сергія Чеботаря. Кримінальне провадження стосувалося закупівлі рюкзаків для Нацгвардії у 2014-2015 роках. Фігуранти справи підозрювалися у розкраданні 14 мільйонів гривень. Але це провадження антикорупційна прокуратура несподівано закрила.



Провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна

Міністр МВС і один із лідерів Народного фронту Арсен Аваков мав би радіти з цього приводу, видихнути з полегшенням, готуватися до відпустки в Італії, де у родини міністра є нерухомість, а потім до складних виборчих кампаній. Але ж ні. Біля САП у день проведення акції з’явився Ілля Ківа, колишній радник міністра, який заявляє, що є самостійним політиком, а не виконує чиєсь політичне замовлення. Існують дуже великі сумніви, що це правда.

Біля САП Ківа у супроводі групи підтримки і тітушек скаржився на погану роботу НАБУ. Так само, як і жінки похилого віку, яким, як зафіксували активісти, заплати по 80 гривень за участь у акції. На ній невідомі провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна, голову правління Центру протидії корупції і закидали його тортами Roshen.

До речі, на акції був і псевдожурналіст Всеволод Філімоненко, який звинувачує Шабуніна у побитті. Провокація за участі Філімоненка сталася рік тому, зараз йде судовий розгляд справи.

Неподалік від антикорупційної прокуратури, активісти помітили Миколу Коханівського, керівника добровольчого руху ОУН у компанії співрозмовника.

Саме постать співрозмовника викликає найбільше здивування. Коханівський розмовляв з Русланом Журилом. Це гендиректор Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, який проходить по іншій гучній справі, яку розслідує НАБУ – корупційних зловживань Миколи Мартиненка, колишнього депутата від Народного фронту. Журило встиг вже побувати у СІЗО і вийти на волю. До речі, на його захист в суд приходив Коханівський, а заставу вносив нардеп Микола Княжицький, теж "фронтовик".



Руслан Журило

17 липня відбулися тривожні події і за іншою адресою. У будівлю НАБУ увірвалися тітушки і потрощили меблі. Їх тільки через деякий час поліція попросила залишити приміщення. У своїй офіційній заяві, НАБУ натякнуло, що події були свідомою і спланованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це, як зазначає НАБУ, підтверджується зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань бюро – народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем Авакова. Щоправда, НАБУ не каже про кого саме йдеться.

Що ж ми маємо у підсумку? Поліція демонструє справді чудовий результат при забезпеченні безпеки десятків тисяч футбольних фанатів на фіналі Ліги чемпіонів, але чомусь не може справитися з тітушками, що нападають на учасників малочисельної акції протесту чи вриваються до НАБУ. Чи не тому, що керівнику МВС просто подобається дрібна помста Шабуніну і антикорупційному бюро за витрачений час на адвокатів сина?

Американське і британське посольства засудили події, що відбулися біля САП і в НАБУ. І тут є ще один цікавий казус. МВС і Аваков зажди добре співпрацювали з іноземними посольствами, адже вони надають велику технічну допомогу і обладнання для нової поліції і підтримують цю реформу. Та коли йдеться про розслідування НАБУ, в українських політиків чомусь здають нерви.

І це ще не кінець. 24 липня має відбутися засідання дисциплінарно-кваліфікаційної комісії щодо Холодницького. Навіть, якщо цього не бажає сам прокурор САП, деякі політичні сили з рейтингом у межах статистичної похибки, знову можуть спробувати використати ситуацію.

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Або з’являться зовсім інші провокатори, бо остання акція показала, що дозволено усе: зеленка, тітушки, погром меблів, аби тільки щось проти антикорупціонерів. От і подивимось, що візьме вгору: реакція посольств і міжнародних партнерів, чи дрібна, безглузда і, на жаль, небезпечна помста.