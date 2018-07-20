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Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми

Політична кухня 126 Читать новость на русском

17 липня біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проходила акція, яку організовував Центр протидії корупції. Громадські активісти висловлювали незадоволення роботою керівника САП Назара Холодницького.

І йшлося навіть не про записи розмов з ним, які кілька місяців тому оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Їх зараз вивчає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія.

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Обурення активістів викликало те, що САП нещодавно закрила одну дуже гучну кримінальну справу, більш відому як "рюкзаки Авакова". Нагадаю, що у листопаді 2017 року після обшуків затримали сина очільника МВС Олександра Авакова і колишнього замміністра МВС Сергія Чеботаря. Кримінальне провадження стосувалося закупівлі рюкзаків для Нацгвардії у 2014-2015 роках. Фігуранти справи підозрювалися у розкраданні 14 мільйонів гривень. Але це провадження антикорупційна прокуратура несподівано закрила.

Шабунін
Провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна

Міністр МВС і один із лідерів Народного фронту Арсен Аваков мав би радіти з цього приводу, видихнути з полегшенням, готуватися до відпустки в Італії, де у родини міністра є нерухомість, а потім до складних виборчих кампаній. Але ж ні. Біля САП у день проведення акції з’явився Ілля Ківа, колишній радник міністра, який заявляє, що є самостійним політиком, а не виконує чиєсь політичне замовлення. Існують дуже великі сумніви, що це правда.

Біля САП Ківа у супроводі групи підтримки і тітушек скаржився на погану роботу НАБУ. Так само, як і жінки похилого віку, яким, як зафіксували активісти, заплати по 80 гривень за участь у акції. На ній невідомі провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна, голову правління Центру протидії корупції і закидали його тортами Roshen.

До речі, на акції був і псевдожурналіст Всеволод Філімоненко, який звинувачує Шабуніна у побитті. Провокація за участі Філімоненка сталася рік тому, зараз йде судовий розгляд справи.

Неподалік від антикорупційної прокуратури, активісти помітили Миколу Коханівського, керівника добровольчого руху ОУН у компанії співрозмовника.

Саме постать співрозмовника викликає найбільше здивування. Коханівський розмовляв з Русланом Журилом. Це гендиректор Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, який проходить по іншій гучній справі, яку розслідує НАБУ – корупційних зловживань Миколи Мартиненка, колишнього депутата від Народного фронту. Журило встиг вже побувати у СІЗО і вийти на волю. До речі, на його захист в суд приходив Коханівський, а заставу вносив нардеп Микола Княжицький, теж "фронтовик".

Руслан Журило
Руслан Журило

17 липня відбулися тривожні події і за іншою адресою. У будівлю НАБУ увірвалися тітушки і потрощили меблі. Їх тільки через деякий час поліція попросила залишити приміщення. У своїй офіційній заяві, НАБУ натякнуло, що події були свідомою і спланованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це, як зазначає НАБУ, підтверджується зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань бюро – народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем Авакова. Щоправда, НАБУ не каже про кого саме йдеться.

Що ж ми маємо у підсумку? Поліція демонструє справді чудовий результат при забезпеченні безпеки десятків тисяч футбольних фанатів на фіналі Ліги чемпіонів, але чомусь не може справитися з тітушками, що нападають на учасників малочисельної акції протесту чи вриваються до НАБУ. Чи не тому, що керівнику МВС просто подобається дрібна помста Шабуніну і антикорупційному бюро за витрачений час на адвокатів сина?

Американське і британське посольства засудили події, що відбулися біля САП і в НАБУ. І тут є ще один цікавий казус. МВС і Аваков зажди добре співпрацювали з іноземними посольствами, адже вони надають велику технічну допомогу і обладнання для нової поліції і підтримують цю реформу. Та коли йдеться про розслідування НАБУ, в українських політиків чомусь здають нерви.

І це ще не кінець. 24 липня має відбутися засідання дисциплінарно-кваліфікаційної комісії щодо Холодницького. Навіть, якщо цього не бажає сам прокурор САП, деякі політичні сили з рейтингом у межах статистичної похибки, знову можуть спробувати використати ситуацію.

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Або з’являться зовсім інші провокатори, бо остання акція показала, що дозволено усе: зеленка, тітушки, погром меблів, аби тільки щось проти антикорупціонерів. От і подивимось, що візьме вгору: реакція посольств і міжнародних партнерів, чи дрібна, безглузда і, на жаль, небезпечна помста.

Автор: Христина Бердинських
Теги: Новини України Політична кухня САП Арсен Аваков НАБУ Міністерство внутрішніх справ Корупція Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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