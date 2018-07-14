15:54
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Політична кухня

Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року

Політична кухня 48 Читать новость на русском

Верховна Рада України йде на літні канікули, депутати роз’їдуться у відпустки, а восени вже розпочнеться гарячий політичний сезон. Головною темою якого будуть президентські і парламентські вибори. Тому наразі варто підсумувати роботу депутатів, яку вони встигли зробити до літньої перерви і початку виборчої кампанії.

Незважаючи на низьку довіру до парламенту з боку населення, треба все ж таки його і похвалити. Народні обранці минулого сезону непогано попрацювали. Розпочнемо з медичної реформи.

Читайте також: Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка

Це надзвичайно важливо. Завдяки ухваленню відповідного законодавства, зараз вже багато українців обрали собі сімейного лікаря. Разом з тим, саме депутати парламенту і профільного комітету не залишають спроб відправити виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун у відставку. Поки що усі їхні інформаційні атаки невдалі.

Але найтривалішою і найвиснажливішою була боротьба у Раді не за медичну реформу, а за Антикорупційний суд. Ще восени минулого року, президент Петро Порошенко говорив, що Антикорупційний суд існує хіба що в Уганді, і працює там не дуже добре. А вже взимку вніс до Ради свій законопроект.

Щоправда, документ не влаштовував наших міжнародних партнерів. Після довгих перемовин і доопрацювань Рада ухвалила законопроект, який дозволить рано чи пізно створити в Україні Антикорупційний суд. Це теж політична перемога.

Хоча я впевнена, що антикорупційний суд швидко сформувати не вдасться, і до виборів він не запрацює. Та законодавча база для його створення вже прийнята. І ніби-то треба тільки дякувати за це депутатам. Але як заведено в Україні, вони роблять кілька кроків уперед і паралельно крок назад. Бо у законі про Антикорупційний суд неочікувано з’явилася скандальна поправка про апеляцію. І її розгляд відклали на останні дні роботи літньої сесії Ради.

Читайте також: Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою

Важливий крок уперед – це і прийняття закону про національну безпеку, який започатковує реформу силових відомств. Про нього багато говорили і нарешті його ухвалили. А от зі зміною складу Центральної виборчої комісії були самі проблеми, що ледве не призвели до політичної кризи. До речі, треба окремо сказати про головний інформаційний шум минулого сезону – це чутки про дострокові парламентські вибори. Про це йшли розмови увесь час: і восени, і взимку, і навіть в останній сесійний тиждень.

На такий сценарій врешті-решт не наважився ні президент, ні фракції коаліції. Хоча чи досі існує коаліція у парламенті – це теж велике питання. Голосів лише двох фракцій не вистачає для ухвалення законів. Закони приймаються фракціями коаліції, депутатськими групами та інколи голосами опозиції. Минулого сезону депутати продовожили залишати свої фракції і депутатські групи. Наприклад, із фракції БПП на початку 2018 року вийшли два депутати – Віктор Кривенко і Павло Кишкар

кривенко віктор
Віктор Кривенко

кишкар павло
Павло Кишкар
 

А депутат групи "Партія Відродження" Станіслав Берьозкін врятував іншу депутатську групу "Воля народу". У кінці листопада 2017 року з цієї групи вийшов Володимир Литвин, що давало змогу взагалі розпустити групу "Воля народу" у Раді. Але до неї приєднався Березкін і групу вдалося зберегти у парламенті.

Незважаючи на усі ці виходи і міжгрупові переходи, 5 липня, Верховна Рада України продемонструвала зовсім новий приклад роботи. Вперше депутатам вдалося ухвалити документ практично без голосів фракції БПП.

Рішення підтримали 240 депутатів. Це був законопроект не надважливого значення і тільки перше читання, але це важливий сигнал для президентської фракції, який демонструє, що вона не повністю контролює парламент і не може диктувати йому свої умови.

Найскандальнішим же епізодом цього сезону стала ситуація навколо народного депутата Надії Савченко. Правоохороні органи стверджують, що вона готувала теракт у Верховній Раді і урядовому кварталі. Це була шокуюча новина. Депутати швидко позбавили її недоторканності і Савченко опинилася вже не у російському, а в українському слідчому ізоляторі.

савченко
Надія Савченко опинилася в українському слідчому ізоляторі

І звісно треба згадати ряд безглуздих законодавчих ініціатив, які виникали час-від-часу у стінах Верховної Ради і на щастя не були прийняті. Це законопроект лідерів фракції БПП і "Народного фронту", що спрощував процедуру звільнення керівників антикорупційних органів. Відмовитися від цієї ідеї допоміг лише шаленний тиск міжнародних партнерів. А також законопроект під номером 6688, який, фактично, б запровадив в країні інтернет -цензуру. До цього депутати додумалися влітку.

Читайте також: Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника

Загальний підсумок. Скандальні ініціативи Ради скасовуються після гострої реакції громадянського суспільства і Заходу, надважливі закони повільно, але приймаються. Ця тенденція збережеться і у наступному сезоні.

Автор: Христина Бердинських
Теги: Новини України Відеоблоги Новини політики Верховна Рада Політична кухня Надія Савченко Затримання Савченко Антикорупційний суд Законопроект Законодавство Уляна Супрун Медична реформа Міністерство оборони України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому "нормальні та адекватні" політики ніяк не об'єднаються
сьогодні, 15:00 Чому "нормальні та адекватні" політики ніяк не об'єднаються
Мустафа Найєм 143
Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
сьогодні, 14:00 Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
Христина Бердинських 48
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2184
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сьогодні, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 411
Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
сьогодні, 10:01 Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
7755
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук