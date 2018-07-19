"Ти зробив велику помилку": Шабунін оприлюднив СМС-повідомлення з погрозами

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, якого напередодні облили зеленкою та закидали тортами на акції під САП, заявив, що йому приходять СМС-повідомлення із погрозами.

Про це антикорупціонер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Ти вчора зробив дуже велику помилку, коли опублікував фото Руслана з Буревієм. В тебе є час до завтра його видалити. Інакше однією зеленкою не обійдеться. Ти просто зникнеш,

– йдеться в повідомленні.

Водночас, сам очільник Центру протидії корупції зазначив, що ці погрози надходять йому від "нових друзів Холодницького з "Народного Фронту", які "нервують"".

"Обізнані люди підказали, що "Буревій" – це кликуха Коханівського, ну а "Руслан", відповідно, це – Руслан Журило, керівник Гірничо-хімічної корпорації та один із підозрюваних НАБУ у справі нарфронтівця Мартиненка. Обох сфоткали неподалік САП у день нашої акції, яку прийшли зривати клоуни, ряжені та бабушки Авакова на чолі з Ківою", – додав Шабунін.

Також, антикорупціонер зазначив, що "далі буде".



Скрін СМС-повідомлення з погрозами Віталію Шабуніну

Нагадаємо, 17 липня представники "Центру протидії корупції" прийшли під САП вимагати відставки Назара Холодницького і вручити йому "рюкзак на вихід. Голову ЦПК Віталія Шабуніна молодики спортивної статури облили зеленкою і закидали тортами. У нього діагностували хімічні опіки обох очей.