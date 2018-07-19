"Ты сделал большую ошибку": Шабунин обнародовал СМС-сообщения с угрозами

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, которого накануне облили зеленкой и забросали тортами на акции под САП, заявил, что ему приходят СМС-сообщения с угрозами.

Об этом антикоррупционер сообщил на своей странице в Facebook.

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Ты вчера сделал очень большую ошибку, когда опубликовал фото Руслана с Ураганом. У тебя есть время до завтра его удалить. Иначе одной зеленкой не обойдется. Ты просто исчезнешь,

– говорится в сообщении.

В то же время, сам глава Центра противодействия коррупции отметил, что эти угрозы поступают ему от "новых друзей Холодницкого из "Народного Фронта", которые "нервируют"".

"Знающие люди подсказали, что "Ураган"– это кликуха Кохановского, ну а "Руслан", соответственно, это – Руслан Журило, руководитель Горно-химической корпорации и один из подозреваемых НАБУ по делу нарфронтовца Мартыненко. Обоих сфоткали неподалеку САП в день нашей акции, которую пришли срывать клоуны, ряженые и бабушки Авакова во главе с Кивой", – добавил Шабунин.

Также, антикоррупционер отметил, что "продолжение следует".

Скрин СМС-сообщения с угрозами Виталию Шабунин

Напомним, 17 июля представители "Центра противодействия коррупции" пришли под САП требовать отставки Назара Холодницкого и вручить ему "рюкзак на выход". Председатель ГПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги обоих глаз.