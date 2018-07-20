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Какие "интересные" лица были замечены во время акции под САП

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"Интересные" лица были замечены во время акции под САП
"Интересные" лица были замечены во время акции под САП / 24 канал

Возле САП Илья Кива в сопровождении группы поддержки и титушек жаловался на плохую работу НАБУ. Так же, как и пожилые женщины, которым, как зафиксировали активисты, заплатили по 80 гривен за участие в акции.

Об этом в своем блоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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Она напомнила, что во время акции неизвестные провокаторы облили зеленкой Виталия Шабунина, председателя правления Центра противодействия коррупции и забросали его тортами Roshen.

"Кстати, на акции был и псевдожурналист Всеволод Филимоненко, который обвиняет Шабунина в избиении. Провокация с участием Филимоненко произошла год назад, сейчас идет судебное разбирательство. Неподалеку от антикоррупционной прокуратуры, активисты заметили Николая Кохановского, руководителя добровольческого движения ОУН в компании собеседника" , – рассказала журналистка.

По ее словам, именно фигура собеседника вызывает наибольшее удивление. Кохановский разговаривал с Русланом Журилом. Это гендиректор Объединенной горно-химической компании, который проходит по другому громкому делу, которое расследует НАБУ – коррупционных злоупотреблений Николая Мартыненко, бывшего депутата от Народного фронта. Журило успел уже побывать в СИЗО и выйти на свободу. Кстати, в его защиту в суд приходил Кохановский, а залог вносил нардеп Николай Княжицкий, тоже "фронтовик".

Руслан Журило
Руслан Журило

Видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" Кристины Бердинских

 

Теги: Новости Украины САП НАБУ Видеоблоги Виталий Шабунин
Источник: 24 канал
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