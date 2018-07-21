Система возвращается назад: стало известно, кто облил зеленкой Шабунина

18 июля активисты устроили акцию под Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Они требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, который и закрыл производство в отношении сына министра. Однако, в прокуратуру пришли провокаторы, которые облили Виталия Шабунина зеленкой. У него ожог глаз. За всем этим мирно наблюдала полиция.

Поэтому представители Центра противодействия коррупции, не слишком надеясь на правоохранителей, решили узнать – кто подослал провокаторов.

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Под стенами ведомства собрались три лагеря. Антикоррупционеры требовали отставки Холодницкого. Антикоррупционеры по фотографиям и видео с акции определили участников беспорядков. Выяснилось – это все люди, которые так или иначе связаны с Арсеном Аваковым.

Они пришли защищать Холодницкого, ведь он закрыл дело о рюкзаках сына министра внутренних дел Александра. Хотя сам же и заявлял, что доказательств в отношении Авакова-младшего более чем достаточно.

У меня было такое впечатление, что мы вернулись в 2014 год. Когда у нас был Майдан и Антимайдан. Потому что у нас с одной стороны стояли активисты. С другой стороны стояли бабушки и подростки за 80 гривен, которые не могли объяснить, где они находятся,

– сказала член Центра противодействия коррупции Александра Устинова

Зеленкой в ​​Шабунина попал Ростислав Федорко, член "Братства" Дмитрия Корчинского. А еще он активный участник предвыборной кампании Кивы на выборах в Верховную Раду. Рядом с ним был Алексей Середюк. Он командовал батальоном спецназа МВД "Святая Мария". Его создали на основе добровольного формирования Дмитрия Корчинского, еще одного друга Кивы. Сейчас Середюк является членом Всеукраинского союза ветеранов АТО, который Кива и создал в прошлом году.

Полиция реагировала вяло, тех, кто бросал зеленку, задержали и вскоре отпустили, составив лишь административный протокол. Вызвать скорую Шабунину не торопились, как и останавливать еще одного провокатора с тортом.

Виталий Шабунин

А в толпе сторонников Кивы были работники полиции охраны. Трех из них удалось узнать, они работают в подразделении "Безопасность жизни". А Илья Кива неформально его курирует. Даже приезжал на открытие подразделений в Одессе и Буче.

Еще один персонаж – Руслан Качмала. Он возглавляет благотворительный фонд "Один" и связан с одноименным батальоном. Членов которого в 2015 году задержали за незаконное хранение оружия в Мариуполе. Качмалу выгнали из "Правого сектора" и "Азова". Мол, слишком сблизился с криминальным миром и завел связи с МВД.

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Неподалеку поля боя тортами под Специализированной прокуратурой пили кофе вероятные кураторы так называемых активистов – Николай Кохановский и Руслан Журило. Журило – руководитель "Объединенной горно-химической корпорации" и менеджер экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Фигурирует в деле НАБУ о нанесении государству ущерба на 300 миллионов. А Кохановский руководит добровольческим батальоном ОУН и вместе с его бойцами защищал Журилу на судах.

Аваков сейчас бросает все силы и провокаторов, бывших военных на то, чтобы защитить Холодницкого от активистов, от увольнения,

– дополнила Устинова.

Антикоррупционеры говорят, будут судиться до конца. Сначала в украинском, а при необходимости и европейских судах. Впрочем такие акции показывают, что система возвращается обратно.