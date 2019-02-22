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      Обещали вернуться домой вместе, – трогательные воспоминания бойца о погибшем собрате

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      На Востоке Украины 20 февраля в результате обстрелов погиб украинский военный Василий Богоносюк с Тернопольщины. Собратья до последнего пытались спасти жизнь героя.

      Украинские военные рассказали, что враг на фронте крайне коварный. В последнее время там свирепствуют снайперы, именно от их пули и погиб старший солдат Василий Богоносюк.

      Кем был военнослужащий Василий Богоносюк, который погиб на Донбассе? Читайте в материале 24 канала

      Оказывал первую помощь и реанимировал побратима его лучший друг по прозвищу "Монах". Однако пояснил, что у бойца ВСУ была остановка сердца и большая потеря крови.

      Украинские военные объяснили, что вместе со снайпером действовала группа диверсантов – Василия, еще живого, едва эвакуировали.

      Василь Богоносюк

      Погибший военный ВСУ Василий Богоносюк

      "Мы выдвинулись на прикрытие, а с правой стороны, как оказалось, было два автоматчика, которые не давали отойти. Мы применили все очередные средства, открыли мощный огонь по их позициям. А противник хоть и увидел, что сделал свое дело – убил человека, даже не давал оттянуть, а максимально стрелял", – вспомнил военнослужащий ВСУ "Коржик".

      Лучший друг погибшего воина едва сдержав эмоции рассказал, что Василий был умным и веселым человеком.

      Мы дали обещание друг другу, что вернемся домой вместе. Как пришли вдвоем, то так и вернемся обратно. Однако получилось так, что он меня просто оставил одного. Тяжело, мне очень тяжело,
      – сказал друг погибшего "Монах".

      Что известно о погибшем бойце Василии Богоносюке?
      Старший солдат Вооруженных Сил Украины и военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады родом из села Васильков, что на Тернопольщине. У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.
      За мужество и бдительность Василия Богоносюка представлено к награждению (посмертно).

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе Тернополь Операция Объединенных сил Война Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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