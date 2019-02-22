Обещали вернуться домой вместе, – трогательные воспоминания бойца о погибшем собрате

На Востоке Украины 20 февраля в результате обстрелов погиб украинский военный Василий Богоносюк с Тернопольщины. Собратья до последнего пытались спасти жизнь героя.

Украинские военные рассказали, что враг на фронте крайне коварный. В последнее время там свирепствуют снайперы, именно от их пули и погиб старший солдат Василий Богоносюк.

Кем был военнослужащий Василий Богоносюк, который погиб на Донбассе? Читайте в материале 24 канала

Оказывал первую помощь и реанимировал побратима его лучший друг по прозвищу "Монах". Однако пояснил, что у бойца ВСУ была остановка сердца и большая потеря крови.

Украинские военные объяснили, что вместе со снайпером действовала группа диверсантов – Василия, еще живого, едва эвакуировали.

Погибший военный ВСУ Василий Богоносюк

"Мы выдвинулись на прикрытие, а с правой стороны, как оказалось, было два автоматчика, которые не давали отойти. Мы применили все очередные средства, открыли мощный огонь по их позициям. А противник хоть и увидел, что сделал свое дело – убил человека, даже не давал оттянуть, а максимально стрелял", – вспомнил военнослужащий ВСУ "Коржик".

Лучший друг погибшего воина едва сдержав эмоции рассказал, что Василий был умным и веселым человеком.

Мы дали обещание друг другу, что вернемся домой вместе. Как пришли вдвоем, то так и вернемся обратно. Однако получилось так, что он меня просто оставил одного. Тяжело, мне очень тяжело,

– сказал друг погибшего "Монах".

Что известно о погибшем бойце Василии Богоносюке?

Старший солдат Вооруженных Сил Украины и военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады родом из села Васильков, что на Тернопольщине. У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.

За мужество и бдительность Василия Богоносюка представлено к награждению (посмертно).