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      Обіцяли повернутись додому разом, – зворушливі спогади бійця про загиблого побратима

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      На Сході України 20 лютого унаслідок обстрілів загинув український військовий Василь Богоносюк з Тернопільщини. Побратими до останнього намагалися врятувати життя героя.

      Українські військові розповіли, що ворог на фронті вкрай підступний. Останнім часом там лютують снайпери, саме від їхньої кулі й загинув старший солдат Василь Богоносюк. 

      Ким був військовослужбовець Василь Богоносюк, який загинув на Донбасі? Читайте у матеріалі 24 каналу

      Надавав першу допомогу та реанімував побратима його найкращий друг на прізвисько "Монах". Однак пояснив, що у бійця ЗСУ була зупинка серця та велика втрата крові.

      Українські військові пояснили, що разом зі снайпером діяла група диверсантів – Василя, ще живого, ледь евакуювали.

      Василь Богоносюк
      Загиблий військовий ЗСУ Василь Богоносюк

      "Ми висунулись на прикриття, а з правої сторони, як виявилось, було два автоматники, які не давали відійти. Ми застосували всі чергові засоби, відкрили потужний вогонь по їхніх позиціях. А противник хоч і побачив, що зробив свою справу – вбив людину, навіть не давав відтягнути, а максимально стріляв", – пригадав військовослужбовець ЗСУ "Коржик".

      Найкращий друг загиблого воїна ледь стримавши емоції розповів, що Василь був розумною та веселою людиною. 

      Ми дали обіцянку один одному, що повернемось додому разом. Як прийшли удвох, то так і повернемось назад. Однак вийшло так, що він мене просто лишив одного. Важко, мені дуже важко,
      – сказав друг загиблого "Монах".

      Що відомо про загиблого бійця Василя Богоносюка? Старший солдат Збройних Сил України та військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади родом з села Васильків, що на Тернопільщині. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей – дівчатка 2002 та 2004 років народження. 

      За мужність та пильність Василя Богоносюка подано до нагородження (посмертно). 

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Війна Операція Об'єднаних сил Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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