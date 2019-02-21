На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув український військовий: ким був герой

Унаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі, 20 лютого, загинув український боєць Операції Об’єднаних сил Василь Богоносюк. Він – житель села Васильків Чортківського району, що на Тернопільщині.

Василь Богоносюк – старший солдат Збройних Сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

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У загиблого залишилася дружина та двоє дітей – дівчатка 2002 та 2004 років народження.

Висловлюмо щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Василя. Не забудемо про його подвиг та мужність,

– зазначено на Facebook-сторінці Чортківської міської ради.

20 лютого проросійські бойовики 9 разів обстрілювали позиції українських військових, а в районі Мар’їнки по позиціях ЗСУ вів вогонь снайпер окупантів.