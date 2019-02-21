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      На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув український військовий: ким був герой

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      Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі: відоме ім’я героя
      Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі: відоме ім’я героя / Фото з Facebook-сторінки Чортківської міської ради

      Унаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі, 20 лютого, загинув український боєць Операції Об’єднаних сил Василь Богоносюк. Він – житель села Васильків Чортківського району, що на Тернопільщині.

      Василь Богоносюк – старший солдат Збройних Сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

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      У загиблого залишилася дружина та двоє дітей – дівчатка 2002 та 2004 років народження.

      Висловлюмо щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Василя. Не забудемо про його подвиг та мужність,
      – зазначено на Facebook-сторінці Чортківської міської ради.

      20 лютого проросійські бойовики 9 разів обстрілювали позиції українських військових, а в районі Мар’їнки по позиціях ЗСУ вів вогонь снайпер окупантів.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Жертви Тернопіль Втрати Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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