Ситуація на Донбасі: українські війська та проросійські бойовики зазнали втрат

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 20 лютого загинув 1 український боєць Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 1 бойовика російських окупаційних сил та ще 2 – поранено.

Протягом доби 20 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомили у штабі ООС. При цьому 11 разів окупанти вели обстріли із забороненого мінськими домовленостями озброєння: випустили 125 мін калібрів 120 та 82 міліметри.

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Бойовики також обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках України вів прицільний вогонь ворожий снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 7 разів обстріляли опорні пункти українських військових. Так, у районі Лебединського двічі вівся обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного бойовики двічі гатили з мінометів калібру 120 міліметрів. Біля Широкиного російські окупаційні сили здійснили 2 обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів та з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А біля Мар’їнки працював ворожий снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Біля Новоолександрівки ворог двічі вдарив з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних. Біля Хутора Вільного проросійські бойовики 2 рази відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Катеринівки ворожі війська вели обстріли з мінометів калібру 82 міліметри, зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новотошківського проросійські бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Українські підрозділи, які потрапили під обстріли проросійських бойовиків, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.