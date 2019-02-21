07:40
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Ситуація на Донбасі: українські війська та проросійські бойовики зазнали втрат

      59
      Ситуація на Донбасі: українські війська та проросійські бойовики зазнали втрат
      Ситуація на Донбасі: українські війська та проросійські бойовики зазнали втрат / Getty Images

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 20 лютого загинув 1 український боєць Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 1 бойовика російських окупаційних сил та ще 2 – поранено.

      Протягом доби 20 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомили у штабі ООС. При цьому 11 разів окупанти вели обстріли із забороненого мінськими домовленостями озброєння: випустили 125 мін калібрів 120 та 82 міліметри.

      Читайте також: Українським полоненим прострілювали ноги та ламали кістки: ГПУ склала підозру екс-ватажку "ДНР"

      Бойовики також обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках України вів прицільний вогонь ворожий снайпер.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 7 разів обстріляли опорні пункти українських військових. Так, у районі Лебединського двічі вівся обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного бойовики двічі гатили з мінометів калібру 120 міліметрів. Біля Широкиного російські окупаційні сили здійснили 2 обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів та з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А біля Мар’їнки працював ворожий снайпер.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Біля Новоолександрівки ворог двічі вдарив з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних. Біля Хутора Вільного проросійські бойовики 2 рази відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Катеринівки ворожі війська вели обстріли з мінометів калібру 82 міліметри, зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новотошківського проросійські бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Читайте також: Росія готується до військового удару по Україні, – Порошенко

      Українські підрозділи, які потрапили під обстріли проросійських бойовиків, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 21 лютого: до України прийде різке похолодання, сильний вітер та мокрий сніг
      сьогодні
      1163
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      20 лютого , 22:02 Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      805
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 1913
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1125
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      20 лютого , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11818
      Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      20 лютого , 19:01 Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      Борис Немировський 293
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук