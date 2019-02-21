Ситуация на Донбассе: украинские войска и пророссийские боевики понесли потери

Вследствии обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 20 февраля погиб 1 украинский боец Операции Объединенных сил. При этом было ликвидировано 1 боевика российских оккупационных сил и еще 2 – ранены.

В течение суток 20 февраля пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС. При этом 11 раз оккупанты вели обстрелы из запрещенного минскими договоренностями вооружение: выпустили 125 мин калибров 120 и 82 миллиметра.

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Боевики также обстреливали подразделения Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитниках Украины вел прицельный огонь вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты 7 раз обстреляли опорные пункты украинских военных. Да, в районе Лебединского дважды велся обстрел из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров. Возле Широкино российские оккупационные силы осуществили 2 обстрелы из минометов калибра 120 миллиметров и из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Марьинки работал вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Возле Новоалександровки враг дважды ударил из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов разных. Возле хутора Вольного пророссийские боевики 2 раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Катериновки вражеские войска вели обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новотошковского пророссийские боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинские подразделения, которые попали под обстрелы пророссийских боевиков, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.