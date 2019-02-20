В українських військових стріляв снайпер окупантів на Донбасі: один солдат поранений

Проросійські бойовики 9 разів обстрілювали позиції українських військових, а в районі Мар’їнки по позиціях ЗСУ вів вогонь снайпер окупантів.

Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили у прес-штабі ООС. Противнику відповіли зі штатного озброєння, наразі в ООС уточнюються його втрати.

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Противник 9 разів обстріляв позиції наших військ, із них 8 разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли опорні пункти ООС: двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське.

Окупанти двічі стріляли з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне, з мінометів калібру 120 мм – біля селища Широкине,

– зазначили у прес-службі.

У смузі дій "Північ" окупанти тричі стріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу Катеринівки, двічі, з мінометів 120-го та 82-го калібру, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі Хутір Вільний.