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      В украинских военных стрелял снайпер оккупантов на Донбассе: один солдат ранен

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      В украинских военных стрелял снайпер на оккупированном Донбассе: один солдат ранен
      В украинских военных стрелял снайпер на оккупированном Донбассе: один солдат ранен / Фото из открытых источников

      Пророссийские боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер оккупантов.

      Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-штабе ООС. Противнику ответили из штатного вооружения, сейчас в ООС уточняются его потери.

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      Противник 9 раз обстрелял позиции наших войск, из них 8 раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

      В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС: дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское.

      Оккупанты дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное, из минометов калибра 120 мм – возле поселка Широкино,
      – отметили в пресс-службе.

      В полосе действий "Север" оккупанты трижды стреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Катериновки, дважды из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутор Свободный.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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