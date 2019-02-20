В украинских военных стрелял снайпер оккупантов на Донбассе: один солдат ранен

Пророссийские боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер оккупантов.

Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-штабе ООС. Противнику ответили из штатного вооружения, сейчас в ООС уточняются его потери.

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Противник 9 раз обстрелял позиции наших войск, из них 8 раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС: дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское.

Оккупанты дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное, из минометов калибра 120 мм – возле поселка Широкино,

– отметили в пресс-службе.

В полосе действий "Север" оккупанты трижды стреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Катериновки, дважды из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутор Свободный.