На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский военный: известно имя героя

Вследствие обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк. Он – житель села Васильков Чертковского района на Тернопольщине.

Василий Богоносюк – старший солдат Вооруженных Сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

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У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Василия. Не забудем о его подвиге и мужестве,

– указано на Facebook-странице Чертковского городского совета.

20 февраля пророссийские боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер оккупантов.