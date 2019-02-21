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      На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский военный: известно имя героя

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      На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский военный: известно имя героя
      На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский военный: известно имя героя / Фото из Facebook-страницы Чертковского городского совета

      Вследствие обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк. Он – житель села Васильков Чертковского района на Тернопольщине.

      Василий Богоносюк – старший солдат Вооруженных Сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

      Читайте также: Ситуация на Донбассе: украинские войска и пророссийские боевики понесли потери

      У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.

      Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Василия. Не забудем о его подвиге и мужестве,
      – указано на Facebook-странице Чертковского городского совета.

      20 февраля пророссийские боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер оккупантов.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Потери Тернополь Жертвы Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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