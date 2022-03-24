Глава МИД пояснил, что Украина получила очередные обещания от мира относительно помощи в войне с агрессором. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время вечернего прямого эфира в фейсбуке.

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Украина будет контролировать, выполнит ли мир обещания

Дмитрий Кулеба пояснил, что 24 марта был насыщенным, ведь Владимир Зеленский мощно выступил на саммите НАТО, на саммите G7, а также перед парламентом Швеции.

Министр пояснил, что он ждет того, какими будут санкции ЕС. Также глава МИД пообщался со своими коллегами из Канады, Кувейта, Египта.

Политик объяснил, что сегодня удалось получить от партнеров.

Очередные обещания. Как говорится – обещаний три года ждут. И мы будем контролировать, чтобы они были исполнены,

– заверил Кулеба.

Добавил, что это были очередные обещания по поддержке Украины, и оружием, и финансами, и гуманитарной помощью, и санкциями.

Более того, США и Великобритания применили новые персональные санкции и против российских финучреждений. Дмитрий Кулеба объяснил: "Если в первые дни войны санкциями, будто огромным молотом, ударили по российской экономике, то теперь каждым новым раундом – закручивают гайки". Это делает жизнь России невыносимой.