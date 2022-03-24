Очільник МЗС пояснив, що Україна отримала чергові обіцянки від світу стосовно допомоги у війні з агресором. Про це Дмитро Кулеба розповів під час вечірнього прямого ефіру в фейсбуці.

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Україна контролюватиме, чи світ виконає обіцянки

Дмитро Кулеба пояснив, що 24 березня було насиченим, адже Володимир Зеленський потужно виступив на саміті НАТО, саміті G7, а також перед парламентом Швеції.

Міністр пояснив, що він чекає на те, якими будуть санкції ЄС. Також глава МЗС поспілкувався зі своїми колегами з Канади, Кувейту, Єгипту.

Політик пояснив, що сьогодні вдалось отримати від партнерів.

Чергові обіцянки. Як то кажуть – обіцянки-цяцянки. І ми будемо контролювати, щоб вони були виконані,

– запевнив Кулеба.

Додав, що це було чергові обіцянки щодо підтримки України, і зброєю, і фінансами, і гуманітарною допомогою, і санкціями.

Ба більше, США та Велика Британія застосували нові персональні санкції та проти російських фінустанов. Дмитро Кулеба пояснив: "Якщо у перші дні війни, санкціями ніби величезним молотом вдарили по російській економіці, то тепер кожним новим раундом – закручують гайки". Це робить життя Росії нестерпним.

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