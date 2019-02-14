"Обещать – не значит жениться": где в ЕС чаще всего регистрируют браки

С женитьбой в Европе ситуация очень неоднородна. Литва и Румыния – лидеры среди стран Евросоюза по количеству браков в соотношении к численности населения.

Такие данные Евростат опубликовал в День влюбленных.

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Да, с наибольшей охотой женятся в Литве – там в 2017 году в среднем насчитывалось 7,5 браков на 1000 жителей. Не очень отстает Румыния с показателем 7,3, а за ней следуют Кипр и Латвия – обе с показателями 6,8. Замыкает пятерку "самых успешных" Мальта – там показатель 6,3.

Зато самые низкие показатели по количеству браков зафиксированы в Словении – 3,1, Италии и Люксембурге – по 3,2. Также нечасто женятся в Португалии – 3,3.

Отметим, средний показатель для Евросоюза в целом составляет 4,3 брака в год на 1000 жителей.