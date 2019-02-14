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      "Обіцяти – ще не одружитись": де в ЄС найчастіше реєструють шлюби

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      Де в ЄС одружуються найчастіше
      Де в ЄС одружуються найчастіше / Фото з відкритих джерел

      Із одруженням у Європі ситуація дуже неоднорідна. Литва і Румунія – лідери серед країн Євросоюзу за кількістю шлюбів у співвідношенні до кількості населення.

      Такі дані Євростат оприлюднив у День закоханих.

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      Так, із найбільшою охотою одружуються у Литві – там у 2017 в середньому налічувалося 7,5 шлюбів на 1000 жителів. Не дуже відстає Румунія із показником 7,3, а за нею слідують Кіпр і Латвія – обидві із показниками 6,8. Закриває п’ятірку "найуспішніших" Мальта – там показник 6,3.

      Натомість найнижчі показники за кількістю шлюбів зафіксовано в Словенії – 3,1, Італії та Люксембурзі – по 3,2. Також нечасто одружуються у Португалії 3,3.

      Одруження

      Зазначимо, середній показник для Євросоюзу загалом становить 4,3 шлюби на рік на 1000 мешканців.

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      Теги: Новини політики Статистика Інфографіка Європарламент Європа
      Джерело: 24 Канал
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