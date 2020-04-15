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      Обеспечение лекарственными средствами и зарплаты врачам: какие вопросы рассмотрит правительство

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      Минздрав вынесет на рассмотрение правительства несколько вопросов о медицинском обеспечении / kmu.gov.ua

      Кабинет Министров Украины 15 апреля соберется на традиционное очередное заседание. Министерство здравоохранения планирует вынести на рассмотрение правительства ряд вопросов, касающихся медицинской сферы и борьбы с коронавирусом.

      Об инициативах Минздрава его глава Максим Степанов рассказал во время ежедневного брифинга министерства.

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      На этом заседании Министерство здравоохранения вынесет несколько нормативных актов. Все они касаются жизнедеятельности в нашей стране, обеспечения лекарственными средствами, обеспечения врачей зарплатой и прочее,
      – рассказал Степанов.

      Повестка дня заседания уже доступна на сайте Кабмина. Там видно, что именно вопросы здравоохранения станут ключевой темой дня. 

      Также несколько проектов постановлений есть от Министерства финансов. Они прежде всего касаются изменений в государственный бюджет, который недавно одобрила Верховная Рада.

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      Ключевые изменения в государственном бюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Бюджет 2020 Бюджет Кабинет Министров Украины
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