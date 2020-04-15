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      Забезпечення лікарськими засобами і зарплати лікарям: які питання розгляне уряд

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      МОЗ винесе на розгляд уряду кілька питань про медичне забезпечення / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів України 15 квітня збереться на традиційне чергове засідання. Міністерство охорони здоров'я планує винести на розгляд уряду низку питань, які стосуються медичної сфери і боротьби з коронавірусом.

      Про ініціативи МОЗу його очільник Максим Степанов розповів під час щоденного брифінгу міністерства.

      Важливо В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

      На цьому засідання Міністерство охорони здоров'я виносить декілька нормативних актів. Усі вони стосуються життєдіяльності у нашій країні, забезпечення лікарськими засобами, забезпечення лікарів зарплатою та інше,
      – розповів Степанов.

      Порядок денний засідання вже доступний на сайті Кабміну. Там помітно, що саме питання охорони здоров'я стануть ключовою темою дня.

      Також кілька проєктів постанов є від Міністерства фінансів. Вони передовсім стосуються змін до державного бюджету, які нещодавно схвалила Верховна Рада.

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      Ключові зміни у державному бюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Кабінет Міністрів України Бюджет 2020 Бюджет
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