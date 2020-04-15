Забезпечення лікарськими засобами і зарплати лікарям: які питання розгляне уряд

Кабінет Міністрів України 15 квітня збереться на традиційне чергове засідання. Міністерство охорони здоров'я планує винести на розгляд уряду низку питань, які стосуються медичної сфери і боротьби з коронавірусом.

Про ініціативи МОЗу його очільник Максим Степанов розповів під час щоденного брифінгу міністерства.

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На цьому засідання Міністерство охорони здоров'я виносить декілька нормативних актів. Усі вони стосуються життєдіяльності у нашій країні, забезпечення лікарськими засобами, забезпечення лікарів зарплатою та інше,

– розповів Степанов.

Порядок денний засідання вже доступний на сайті Кабміну. Там помітно, що саме питання охорони здоров'я стануть ключовою темою дня.

Також кілька проєктів постанов є від Міністерства фінансів. Вони передовсім стосуються змін до державного бюджету, які нещодавно схвалила Верховна Рада.



Ключові зміни у державному бюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу