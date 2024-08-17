Так, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Оккупанты могли обезглавить украинского военного

В Офисе генпрокурора отметили, что на обнародованных кадрах представители вооруженных сил России демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол.

В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

Распространение представителями России такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Добавили, что досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ. Заметим, что Уполномоченный по правам человека уже обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

Дмитрий Лубинец отметил, что такие видео агрессор использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. В то же время Омбудсмен добавил: "Это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности!".