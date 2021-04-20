В Запорожье супруги обвинили таксиста в расизме, потому что он отказался везти темнокожего мужчину. В то же время водитель такси говорит, что только попросил мужчину не садиться на переднее сиденье.

Недавно в Запорожье вспыхнул расистский скандал. В его эпицентре оказался мужчина из Конго и местный таксист.

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Супруги обвинили таксиста в расизме

Елена и ее муж Мишель рассказали, что даже не думали, что обычная поездка в такси так закончится. Когда подъехала машина, они начали садиться в салон, однако, по словам женщины, услышали оскорбления.

Муж ждет пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свои двери, а водитель начинает говорить: "Я обезьян не вожу",

– рассказала Елена.

Она добавила, что сразу начала выходить, поняв, что водитель человек неадекватный. Однако вслед он начал говорить к ним нецензурной лексикой.

Муж Елены Мишель отметил, что приехал из Конго в Украину учиться и остался навсегда. За 33 года проживания в Украине он не слышал ни единого оскорбления в свою сторону.

Водитель только увидел меня, начал оскорблять. Таких вещей нельзя пропускать, поэтому сейчас я готов сделать все возможное, чтобы этот человек ответил за свои слова,

– отметил Мишель.

Как комментирует водитель такси

Таксист Дмитрий рассказал свой вариант событий. Он отметил, что не возит пассажиров на переднем сидении из-за ​​эпидемии коронавируса. Именно это таксист якобы и пытался сказать супругам. Господин Дмитрий настаивает, что расистского подтекста в его словах не было – его не так поняли.

Они там между собой, как мне показалось, гримасничали друг другу, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садится на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сидении, когда он еще и обезьянничает,

– заявил мужчина.

И добавил, что пассажирка начала кричать и громко хлопнула дверью.

Решение в отношении ситуации примет полиция

Супруги уже обратились по поводу инцидента в полицию. Они хотят, чтобы таксиста наказали по закону, ведь, если расистские высказывания были, то это – уголовное преступление. В этом случае таксисту грозит штраф в размере 8 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Кроме того, водитель такси, отказав пассажирам в поездке, нарушил законодательство о правах потребителей.

По словам юриста Гиви Дзандзавы, доказать вину таксиста может быть сложно, потому что должны быть свидетели или видеодоказательства.

В Запорожье вспыхнул расистский скандал: смотрите видео TV5