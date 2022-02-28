Надежды Путина о захвате Украины за один день разбились вдребезги. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона дают врагу отпор.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Художник нарисовал несколько работ о новой реальности, в которой глава Кремля оказался беззащитным перед украинской армией.

Заметим, Алеша Ступин – это псевдоним художника и политического карикатуриста Игоря Поночевного.

Путін у вигляді мавпи з ядерною зброєю

Путин в виде обезьяны с ядерным оружием / Картина Алеши Ступина

Українка на фоні палаючого Кремля

Украинка на фоне горящего Кремля / Картина Алеши Ступина

Путін обіймається з ядерною зброєю / Фото Альоші Ступіна

Путин обнимается с ядерным оружием / Картина Алеши Ступина

Путін безсильний перед українською армією / Картина Альоші Ступіна

Путин бессилен перед украинской армией / Картина Алеши Ступина

Путін у вигляді заколеного змія / Картина Альоші Ступіна

Путин в виде заколотого змея / Картина Алеши Ступина

ВСУ

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.