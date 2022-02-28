Сподівання Путіна про захоплення України за один день розбилися вщент. Збройні сили України та територіальна оборона дають ворогу відсіч.

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Художник намалював кілька робіт про нову реальність, у якій глава Кремля виявився беззахисним перед українською армією.

Зауважимо, Альоша Ступін – це псевдонім художника та політичного карикатуриста Ігоря Поночевного.



Путін у вигляді мавпи з ядерною зброєю / Картина Альоші Ступіна



Українка на фоні палаючого Кремля / Картина Альоші Ступіна



Путін обіймається з ядерною зброєю / Картина Альоші Ступіна



Путін безсильний перед українською армією / Картина Альоші Ступіна



Путін у вигляді заколеного змія / Картина Альоші Ступіна

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