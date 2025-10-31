"Мы им полностью доверяем": как защитить украинское оружие от попадания в Россию
- Украина наращивает производство и экспорт вооружения, при этом должна обеспечить контроль за его перемещением для поддержания доверия европейских партнеров.
- Екатерина Михалко рассказала, как государство контролирует экспорт оружия, указывая на правила, которые помогут избежать рисков и укрепить доверие союзников.
Украина наращивает производство и экспорт вооружения, но в то же время должна обеспечить контроль за его перемещением. От этого зависит доверие европейских партнеров и безопасность самих технологий.
Исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала рассказала, как государство контролирует экспорт оружия. Она объяснила, какие правила помогут избежать рисков и укрепить доверие союзников.
Смотрите также Или перестанем врать, или погибнем, – майор ВСУ о ситуации в Покровске
Украина должна сохранить прозрачную систему контроля за экспортом оружия
В Украине действует Государственная служба экспортного контроля и специальная правительственная комиссия, которые выдают разрешения и следят за соответствием соглашений международному праву. Такая рамка нужна для упорядочения экспорта и выполнения взятых обязательств.
Чтобы это обеспечить, очень важно, чтобы в сделках не было коммерческого посредника. Частный сектор должен иметь возможность напрямую работать с государствами – партнерами. Монополизация доступа к рынкам может пошатнуть доверие Европы к Украине,
– отметила Екатерина Михалко.
Прямые контракты упрощают проверки конечного пользователя и контроль цепи поставок. Они уменьшают коррупционные риски и делают невозможным размывание ответственности. Равные правила для частных компаний делают отрасль прогнозируемой для партнеров.
Как обезопасить украинское оружие от попадания в Россию
Украинская оборонная промышленность все активнее выходит на рынки Европейского Союза. Однако главным условием сотрудничества остается контроль безопасности и прозрачность конечных пользователей вооружения. Эти аспекты проверяет Межведомственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, в которую входят СБУ, СНБО и другие структуры, обладающие разведывательными данными.
Эти риски проверяются комиссией, в которую входят СБУ, СНБО и другие органы. Если речь идет о Европейском Союзе, у меня нет сомнений, что это безопасно для украинской отрасли. Мы полностью доверяем странам ЕС,
– объяснила исполнительный директор "Технологических сил Украины".
Одним из ключевых рисков в сфере экспорта является возможность повторной перепродажи технологий или их использование третьими странами. Чтобы этого избежать, Украина придерживается международных стандартов контроля конечного пользователя и постоянно совершенствует систему проверок. Партнеры, и собственно сама Украина, должны быть уверены, что ни один элемент вооружения не окажется в руках государства-агрессора.
Что известно о последних ударах по России:
- В ночь на 29 октября Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих и один газоперерабатывающий завод в России. Под ударами оказались Новоспасский НПЗ в Ульяновской области, Марийский НПЗ в селе Табашино и Буденновский газоперерабатывающий завод в Ставропольском крае.
- На объектах произошли взрывы и пожары. Марийский НПЗ, расположен в тысяче километров от Украины, является одним из крупнейших предприятий региона.
- По данным СБУ, в течение сентября – октября украинские силы нанесли более 160 ударов по энергетическим объектам России, среди которых 6 нефтеперерабатывающих заводов, 2 терминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций. Это привело к снижению добычи нефти, дефицита топлива и запрета экспорта бензина до конца года.