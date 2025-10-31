"Ми їм повністю довіряємо": як захистити українську зброю від потрапляння до Росії

Україна нарощує виробництво й експорт озброєння, але водночас має забезпечити контроль за його переміщенням. Від цього залежить довіра європейських партнерів і безпека самих технологій.

Виконавча директорка об'єднання приватних виробників озброєння "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу розповіла, як держава контролює експорт зброї. Вона пояснила, які правила допоможуть уникнути ризиків і зміцнити довіру союзників.

Україна має зберегти прозору систему контролю за експортом зброї

В Україні діє Державна служба експортного контролю та спеціальна урядова комісія, що видають дозволи і стежать за відповідністю угод міжнародному праву. Така рамка потрібна для впорядкування експорту і виконання взятих зобов'язань.

Щоб це забезпечити, дуже важливо, щоб в угодах не було комерційного посередника. Приватний сектор має мати змогу напряму працювати з державами – партнерами. Монополізація доступу до ринків може похитнути довіру Європи до України,

– наголосила Катерина Михалко.

Прямі контракти спрощують перевірки кінцевого користувача та контроль ланцюга постачання. Вони зменшують корупційні ризики та унеможливлюють розмивання відповідальності. Рівні правила для приватних компаній роблять галузь прогнозованою для партнерів.

Як убезпечити українську зброю від потрапляння до Росії

Українська оборонна промисловість дедалі активніше виходить на ринки Європейського Союзу. Проте головною умовою співпраці залишається контроль безпеки та прозорість кінцевих користувачів озброєння. Ці аспекти перевіряє Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва, до якої входять СБУ, РНБО та інші структури, що володіють розвідувальними даними.

Ці ризики перевіряються комісією, до якої входять СБУ, РНБО та інші органи. Якщо мова йде про Європейський Союз, у мене немає сумнівів, що це безпечно для української галузі. Ми повністю довіряємо країнам ЄС,

– пояснила виконавча директорка "Технологічних сил України".

Одним із ключових ризиків у сфері експорту є можливість повторного перепродажу технологій або їхнє використання третіми країнами. Щоб цього уникнути, Україна дотримується міжнародних стандартів контролю кінцевого користувача і постійно вдосконалює систему перевірок. Партнери, та власне сама Україна, мають бути впевнені, що жоден елемент озброєння не опиниться в руках держави-агресора.

