Так само існують вимоги й для певних професій мати обов'язкові щеплення для того, щоб ходити на роботу. Українці й далі живуть у карантині.

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До речі, ще 8 регіонів залишаються саме в суворій червоній зоні, але 2 області з неї вийшли. У Вінницький та Хмельницькій областях тепер певні пом'якшення. Нікому невідомо, як надовго ті пом'якшення.

Новий штам COVID-19 наближається в Україну

Новий штам коронавірусу Омікрон усе ближче до України. Тепер його вже виявили у Литві. Про Омікрон відомо, що він іще заразніший.

Навіть у кілька разів, аніж його попередники. Відповідно він іще легше передається від людини до людини.

Також він таки схоже навчився обходити захист набутий людиною завдяки щепленням. Що особливо погано для нас із вами, а також для китайців, що найкраще Омікрон схоже навчився обходити захист, набутий людиною від китайської вакцини CoronaVac.

Зверніть увагу! Такі дослідження від Гонконзького університету опублікувало поважне видання Bloomberg.

Чому це погано для українців

Зрозуміло, чому для китайців – це погано. Вони саме цією вакциною найбільше і прищепленні. Там цілком можливі нові масштабні спалахи, а значить потому нові мутації коронавірусу.

Чому це для нас погано? В Україні прищеплені CoronaVac чимало українців, зокрема ним кололи людей похилого віку. Китайську вакцину вважали найбільш лагідною для людського організму.

Саме тому пенсіонерам її вкрай і рекомендували робити. Тепер от виходить, що українські пенсіонери перед Омікроном можуть бути беззахисними.

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Це все поки лише припущення. Дослідження Омікрону ще тривають і якихось офіційних висновків натепер немає. Тим паче немає рекомендацій від українського МОЗу.

Додаткова вакцина буде більш ефективною

Якщо маєте можливість додатково вакцинуватися, то, думаю, краще все ж таки це зробити. Особливо, якщо ви в групі ризику або ж маєте можливість якось отримати 3 бустерну дозу.

До того ж зробіть це іншою вакциною, аніж тією, якою вже кололися. Згідно з останнім дослідженням, саме "коктейль" із різних вакцин є більш ефективним.

Утім радьтеся при цьому з вашим лікарем. Я вам можу, звісно, понарозказувати, але мої поради – це лише спонукання до роздумів, але у жодному разі не спонукання до дій.

"Тисяча від Зеленського" у Дії

Застосунок "Дія", через яку українці отримують "тисячу від Зеленського", днями "глюкнула". Її сервери банально не витримали навантаження від кількості охочих попросити тисячу.



​Українці можуть отримати гроші за вакцинацію / Фото 24 каналу

Проте тепер наче вже все полагодили. Кажуть, саме для цього і потрібен був тестувальний період. Єдине що, всі власники Дії, яким вона була потрібна не для тисячі, а для сертифікатів та документів, залишилися вкрай незадоволеними такими поясненнями.

Тисяча гривень, точніше еквівалент у тисячу гривень можна використати для придбання:

квитків;

книжок;

ліків.

Усім двічі вакцинованим українцям почнуть роздавати гроші на Миколая, тобто з 19 грудня. Проте, до прикладу, двічі вакцинованим мешканцям Мукачевого пощастило трохи більше.

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Міська влада серед них додатково розіграла ще й автомобіль. Хтось скаже, що це всього лише Renault Duster. Хтось на це відповість, що "халявному залізному коню в назву не гледять". Переможець лотереї взагалі каже, що не повірив, коли йому зателефонували з пропозицією забрати авто.

Він спочатку вирішив, що його таки "розводять" шахраї. Проте, знаєте, я і сам би, напевно, так само подумав. Хоча я направду жодного разу ще ніколи нічого не вигравав у лотерею.