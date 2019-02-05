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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Объяснение по поводу публикации недостоверной информации

      3 Читати новину українською
      Объяснение по поводу публикации недостоверной информации

      24 канал приносит извинения Социологической группе "Рейтинг" за ошибочную публикацию недостоверной информации.

      Шеф-редактор 24 канала Елена Трибушная прислала письмо-объяснение директору Социологической группы "Рейтинг" Алексею Антиповичу, текст которого цитируем ниже:

      "По поводу публикации сайтом 24tv.ua материалов о якобы манипулятивных рейтингах в редакции имела место техническая ошибка и недоразумение. Материалы "Почему рейтинги кандидатов в президенты существенно отличаются" и "Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика" не выходили в эфир телеканала 24 именно из-за того, что журналист неправильно раскрыл тему и изложил факты. Я лично запретила давать сюжет в эфир.

      Однако контент-менеджеры редакции сайта не знали, что материал был забракован и он не пошел в эфир, поэтому разместили его на сайте. Редакция телеканала узнала об этом только после вашей публикации и, разобравшись, попросила сайт удалить материалы. Прошу прощения за это недоразумение".

      blog_ava
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      Теги: Статьи Публикации
      Источник: 24 Канал
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