Объяснение по поводу публикации недостоверной информации

24 канал приносит извинения Социологической группе "Рейтинг" за ошибочную публикацию недостоверной информации.

Шеф-редактор 24 канала Елена Трибушная прислала письмо-объяснение директору Социологической группы "Рейтинг" Алексею Антиповичу, текст которого цитируем ниже:

"По поводу публикации сайтом 24tv.ua материалов о якобы манипулятивных рейтингах в редакции имела место техническая ошибка и недоразумение. Материалы "Почему рейтинги кандидатов в президенты существенно отличаются" и "Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика" не выходили в эфир телеканала 24 именно из-за того, что журналист неправильно раскрыл тему и изложил факты. Я лично запретила давать сюжет в эфир.

Однако контент-менеджеры редакции сайта не знали, что материал был забракован и он не пошел в эфир, поэтому разместили его на сайте. Редакция телеканала узнала об этом только после вашей публикации и, разобравшись, попросила сайт удалить материалы. Прошу прощения за это недоразумение".