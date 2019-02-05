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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Пояснення щодо публікації недостовірної інформації

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      Пояснення щодо публікації недостовірної інформації

      24 канал приносить вибачення Соціологічній групі "Рейтинг" за помилкову публікацію недостовірної інформації.

      Шеф-редактор 24 каналу Олена Трибушна надіслала лист-пояснення директору Соціологічної групи "Рейтинг" Олексію Антиповичу, текст якого цитуємо нижче:

      "З приводу публікації сайтом 24tv.ua матеріалів про нібито маніпулятивні рейтинги в редакції мала місце технічна помилка і непорозуміння. Матеріали "Чому рейтинги кандидатів у президенти суттєво відрізняються" і "Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка" не виходили в ефір 24 телеканалу саме через те, що журналіст неправильно розкрив тему і виклав факти. Я особисто заборонила видавати сюжет в ефір.

      Втім, контент-менеджери редакції сайту не знали, що матеріал було забраковано і він не пішов в ефір, тому розмістили його на сайті. Редакція телеканалу дізналась про це лише після вашої публікації і, розібравшись, попросила сайт видалити матеріали. Перепрошую за це непорозуміння".

      blog_ava
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      Теги: Публікації Статті
      Джерело: 24 Канал
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