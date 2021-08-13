"Ковра не было", – заместительница министра
Российские СМИ писали, что Магучих якобы вызвали "на ковер". Однако заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что все не так.
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Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК – это следствие эмоций. Ярослава знает, что у нас продолжается российско-украинская война. Печалится из-за того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью входить в ряды военнослужащих ВСУ и верна Украине,
– заявила Маляр.
За инцидент будет отвечать руководство
Она отметила, что принципы публичного общения в ВСУ определяет Доктрина публичного общения. Согласно ей, за это отвечают руководители. Поэтому сейчас ведомство проводит работу непосредственно с руководством легкоатлетки-военной.
"Недоработка будет устранена, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения", – заверила чиновница.
Текст публикации Анны Маляр в фейсбуке:
10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины! Каждая из них – это огромный повод для гордости.
Теперь, как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих.
Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс из российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать кто есть кто).
Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Печалится по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью входить в ряды военнослужащих ВСУ и верна Украине.
Теперь, что касается "буквы закона".
Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения.
Согласно п. 1.4 Доктрины, открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.
В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.
В соответствии с п. 2.1 упомянутой Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, недопустимы".
Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем.
Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю – недоработка будет устранена, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ.
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Кратко об объятиях Магучих и Ласицкене
- На Олимпиаде в Токио легкоатлетка уступила представительнице Олимпийского комитета России Марии Ласицкене и завоевала "бронзу". После соревнований воодушевленные победой спортсменки обняли друг друга. Момент успели сфотографировать.
- После того в соцсетях девушку начали хейтить за "братание с врагом". Однако на ее защиту встали каратист Станислав Горуна, олимпийский чемпион Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха и мэр Днепра Борис Филатов.
- Сама же Магучих уверяет, что после соревнований лишь традиционно поздравила соперницу, а никакой политической позиции в этом не было.