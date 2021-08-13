"Килима не було", – заступниця міністра

Російські ЗМІ писали, що Магучіх нібито викликали "на килим". Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що все не так.

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Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в нас триває російсько-українська війна. Сумує через те, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні,

– заявила Маляр.

За інцидент відповідатиме керівництво

Вона зазначила, що принципи публічного спілкування у ЗСУ визначає Доктрина публічного спілкування. Згідно з нею, за це відповідають керівники. Тому наразі відомство проводить роботу безпосередньо з керівництвом легкоатлетки-військової.

"Недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належно ознайомлені з Доктриною публічного спілкування", – запевнила чиновниця.

Текст публікації Ганни Маляр у фейсбуці:

10 з 19 олімпійських медалей на літніх Олімпійських іграх у Токіо для України завоювали спортсмени Збройних сил України! Кожна з них – це величезний привід для гордості.

Тепер, як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярославою Магучіх.

Ми зустрілись. Килима там не було (цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто).

Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні.

Тепер, що стосується "букви закону".

Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування.

Згідно з п. 1.4 Доктрини, відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Тож, наразі, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником.

Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю – недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належно ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ.

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