Деньги нужны для того, чтобы вернуть украинских защитников к нормальной жизни.

Важно Публичная казнь в Оленовке – это терроризм, – родные защитников Азовстали о последних заявлениях россии

На странице патронатной службы отметили, что просят помочь, поскольку имеющихся источников финансирования постоянно не хватает.

Как помочь украинским защитникам

Реквизиты для перечисления денег в украинской гривне:

Получатель БУ "БФ ПАТРОНАТНОЙ СЛУЖБЫ "АНГЕЛЫ АЗОВА".

Код получателя 44853674.

Текущий счет UA973052990000026002026224377.

Банк получателя АО КБ "ПРИВАТБАНК".

Получатель: Толкачева Елена Александровна.

Или же карточка "ПриватБанка": 5168 7520 0301 6162. Больше вариантов для переводов в другой валюте ищите на странице патронатной службы в телеграмме.

Добавим, что большинство украинских защитников, включая защитников "Азовстали", до сих пор находятся в плену врага. Украина не должна забывать о них. Поэтому Ассоциация семей защитников "Азовстали" организует акцию в поддержку военнопленных в Днепре, Киеве, Львове и других городах Украины.

Где и когда пройдут акции

Родные защитников "Азовстали" призвали максимально приобщиться к акциям в своем городе:

Киев – 4 августа, 18:00, сбор Софийской площади.

Львов – 5 августа, 19:00, сбор перед Оперным театром.

Кривой Рог – 6 августа, 10:30, сбор возле Казака Рога.

Житомир – 7 августа, 12:00, сбор возле кинотеатра "Октябрь".

Днепр – 7 августа, 13:00, сбор на набережной "Слой".