Деньги нужны для того, чтобы вернуть украинских защитников к нормальной жизни.
Важно Публичная казнь в Оленовке – это терроризм, – родные защитников Азовстали о последних заявлениях россии
На странице патронатной службы отметили, что просят помочь, поскольку имеющихся источников финансирования постоянно не хватает.
Как помочь украинским защитникам
Реквизиты для перечисления денег в украинской гривне:
- Получатель БУ "БФ ПАТРОНАТНОЙ СЛУЖБЫ "АНГЕЛЫ АЗОВА".
- Код получателя 44853674.
- Текущий счет UA973052990000026002026224377.
- Банк получателя АО КБ "ПРИВАТБАНК".
- Получатель: Толкачева Елена Александровна.
Или же карточка "ПриватБанка": 5168 7520 0301 6162. Больше вариантов для переводов в другой валюте ищите на странице патронатной службы в телеграмме.
Добавим, что большинство украинских защитников, включая защитников "Азовстали", до сих пор находятся в плену врага. Украина не должна забывать о них. Поэтому Ассоциация семей защитников "Азовстали" организует акцию в поддержку военнопленных в Днепре, Киеве, Львове и других городах Украины.
Где и когда пройдут акции
Родные защитников "Азовстали" призвали максимально приобщиться к акциям в своем городе:
- Киев – 4 августа, 18:00, сбор Софийской площади.
- Львов – 5 августа, 19:00, сбор перед Оперным театром.
- Кривой Рог – 6 августа, 10:30, сбор возле Казака Рога.
- Житомир – 7 августа, 12:00, сбор возле кинотеатра "Октябрь".
- Днепр – 7 августа, 13:00, сбор на набережной "Слой".
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