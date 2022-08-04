Гроші потрібні для того, щоб повернути українських захисників до нормального життя.
Важливо Публічна страта в Оленівці – це тероризм, – рідні захисників Азовсталі про останні заяви росії
На сторінці патронатної служби зазначили, що просять допомогти, оскільки наявних джерел фінансування постійно не вистачає.
Як допомогти українським захисникам
Реквізити для перерахування грошей в українській гривні:
- Одержувач БО "БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ "ЯНГОЛИ АЗОВУ".
- Код одержувача 44853674.
- Поточний рахунок UA973052990000026002026224377.
- Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК".
- Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна.
Або ж картка "Приватбанку": 5168 7520 0301 6162. Більше варіантів для переказів в іншій валюті шукайте на сторінці патронатної служби у телеграмі.
Додамо, що більшість українських захисників, зокрема й оборонців "Азовсталі", досі перебувають у полоні ворога. Україна не повинна забувати про них. Тому Асоціація родин захисників "Азовсталі" організує акцію на підтримку військовополонених у Дніпрі, Києві, Львові та інших містах України.
Де та коли відбудуться акції
Рідні захисників "Азовсталі" закликали максимально долучитися до акцій у своєму місті:
- Київ – 4 серпня, 18:00, збір Софійська площа.
- Львів – 5 серпня, 19:00, збір перед Оперним театром.
- Кривий Ріг – 6 серпня, 10:30, збір біля Козака Рога.
- Житомир – 7 серпня, 12:00, збір біля кінотеатру "Жовтень".
- Дніпро – 7 серпня, 13:00, збір на набережній "Шар".
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