Гроші потрібні для того, щоб повернути українських захисників до нормального життя.

Важливо Публічна страта в Оленівці – це тероризм, – рідні захисників Азовсталі про останні заяви росії

На сторінці патронатної служби зазначили, що просять допомогти, оскільки наявних джерел фінансування постійно не вистачає.

Як допомогти українським захисникам

Реквізити для перерахування грошей в українській гривні:

Одержувач БО "БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ "ЯНГОЛИ АЗОВУ".

Код одержувача 44853674.

Поточний рахунок UA973052990000026002026224377.

Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна.

Або ж картка "Приватбанку": 5168 7520 0301 6162. Більше варіантів для переказів в іншій валюті шукайте на сторінці патронатної служби у телеграмі.

Додамо, що більшість українських захисників, зокрема й оборонців "Азовсталі", досі перебувають у полоні ворога. Україна не повинна забувати про них. Тому Асоціація родин захисників "Азовсталі" організує акцію на підтримку військовополонених у Дніпрі, Києві, Львові та інших містах України.

Де та коли відбудуться акції

Рідні захисників "Азовсталі" закликали максимально долучитися до акцій у своєму місті:

Київ – 4 серпня, 18:00, збір Софійська площа.

Львів – 5 серпня, 19:00, збір перед Оперним театром.

Кривий Ріг – 6 серпня, 10:30, збір біля Козака Рога.

Житомир – 7 серпня, 12:00, збір біля кінотеатру "Жовтень".

Дніпро – 7 серпня, 13:00, збір на набережній "Шар".