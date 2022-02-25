Глава Черкасской ОГА Александр Скичко в 18:51 призвал всех реагировать немедленно. Также он попросил действовать взвешенно и не паниковать. Интерактивная карта укрытий в Черкассах – по этой ссылке.
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Возможна опасность в течение 2 часов
По данным Александра Скичко армия оккупантов может нанести авиаудар по городу в течение часа – двух. Поэтому нужно как можно быстрее добраться до укрытия, чтобы обезопасить себя и родных.
Не паникуем! А максимально будем начеку!
– призвал чиновник.
Что нужно делать в случае сигнала "тревога" / Изображение Центра стратегических коммуникаций
Текст публикации Александра Скичко:
Внимание!
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – ВСЕМ В УКРЫТИЕ!
В течение часа – двух возможны авиаудары по территории города Черкассы.
НЕ ПАНИКУЕМ!
А максимально будем начеку!