Глава Черкасской ОГА Александр Скичко в 18:51 призвал всех реагировать немедленно. Также он попросил действовать взвешенно и не паниковать. Интерактивная карта укрытий в Черкассах – по этой ссылке.

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Возможна опасность в течение 2 часов

По данным Александра Скичко армия оккупантов может нанести авиаудар по городу в течение часа – двух. Поэтому нужно как можно быстрее добраться до укрытия, чтобы обезопасить себя и родных.

Не паникуем! А максимально будем начеку!

– призвал чиновник.



Что нужно делать в случае сигнала "тревога" / Изображение Центра стратегических коммуникаций

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Текст публикации Александра Скичко:

Внимание!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – ВСЕМ В УКРЫТИЕ!

В течение часа – двух возможны авиаудары по территории города Черкассы.

НЕ ПАНИКУЕМ!

А максимально будем начеку!