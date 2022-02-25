Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко об 18:51 закликав усіх реагувати негайно. Також він попросив діяти зважено та не панікувати. Інтерактивна карта укриттів у Черкасах – за цим посиланням.
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Можлива небезпека протягом 2 годин
За даними Олександра Скічку армія окупантів може завдати авіаудар по місту протягом години – двох. Тому потрібно якнайшвидше добратися до укриття, щоб убезпечити себе та рідних.
Не панікуємо! А максимально будьмо напоготові!
– закликав посадовець.
Що потрібно робити у випадку сигналу "тривога" / Зображення Центру стратегічних комунікацій
Текст допису Олександра Скічко:
УВАГА!
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – УСІМ В УКРИТТЯ!
Упродовж години – двох можливі авіаудари по території міста ЧЕРКАСИ.
НЕ ПАНІКУЄМО!
А максимально будьмо напоготові!