На приезд предательницы сразу отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. Он объявил сафари на "крымского прокурора".
Интересно Путин будет пытаться затянуть в войну другие страны, – эксминистр обороны
Нардеп подчеркнул, что теперь предательницу можно спокойно поймать, поскольку в России к ней никому нет дела, как и всем убитым или пленным военным.
Если где-нибудь увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не упомянет. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым,
– заявил Гончаренко.
Сама же предательница рассказывает о "спецоперации" и о "гуманитарной катастрофе", от которой она якобы спасает Херсонскую область.
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