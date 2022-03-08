На приезд предательницы сразу отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. Он объявил сафари на "крымского прокурора".

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Нардеп подчеркнул, что теперь предательницу можно спокойно поймать, поскольку в России к ней никому нет дела, как и всем убитым или пленным военным.

Если где-нибудь увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не упомянет. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым,

– заявил Гончаренко.

Сама же предательница рассказывает о "спецоперации" и о "гуманитарной катастрофе", от которой она якобы спасает Херсонскую область.

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