Однако сейчас главе Кремля все отказывают. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

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Путин обращался и к Беларуси, и к другим странам ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в частности к Казахстану. Однако получил отрицательный ответ.

Он сейчас постарается максимально затянуть другие страны, чтобы показать это (войну – 24 канал) как международную миссию,

– подчеркнул Загороднюк.

Лукашенко полностью зависит от Путина

По его словам, Путин всеми способами требует от Лукашенко принять участие в "операции". Самопровозглашенный президент не имеет субъектности, полностью зависит от главы Кремля и не может ему отказать.

Несмотря на то, что Лукашенко не может сказать "нет", он понимает, что его привлечение приведет к "взрыву" в самой Беларуси.

"Ведь там никто не поддерживает такую идею: ни военные, ни гражданские. Это может закончиться полным крахом Лукашенко", – добавил экс-министр обороны.

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