Однак наразі главі Кремля всі відмовляють. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

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Путін звертався і до Білорусі, і до інших країн ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку), зокрема до Казахстану. Однак отримав негативну відповідь.

Він зараз намагатиметься максимально затягнути інші країни, щоб показати це (війну – 24 канал) як міжнародну місію,

– наголосив Загороднюк.

Лукашенко повністю залежить від Путіна

За його словами, Путін всіма способами вимагає від Лукашенка взяти участь в "операції". Самопроголошений президент не має суб'єктності, повністю залежить від глави Кремля і не може йому відмовити.

Попри те, що Лукашенко не може сказати "ні", він розуміє, що його залучення призведе до "вибуху" в самій Білорусі.

"Адже там ніхто не підтримує таку ідею: ні військові, ні цивільні. Це може закінчитися повним крахом Лукашенка", – додав ексміністр оборони.

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