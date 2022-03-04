Про це у прямому ефірі каналу "Рада" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
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Президент держави-агресорки Володимир Путін хоче втягнути у війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Джерело:"Рада"
Про це у прямому ефірі каналу "Рада" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Доповнюємо...
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.